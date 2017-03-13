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    «Барселона» предлагает Месси подписной бонус в 40 миллионов

    Руководство «Барселоны» продолжает искать варианты для продления контракта с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Напомним, что его действующий контракт с каталонским клубом заканчивается летом 2018 года.

    «Барселона» готова предложить 29-летнему футболисту подписной бонус в размере более 40 миллионов евро. Эта сумма превосходит на 10 миллионов ту, что получил Неймар за продление своего контракта.

    Ранее сообщалось, что зарплата Месси по новому контракту может составить около 35 миллионов евро в год.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.03.2017 10:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 марта 2017, 19:55

      Месии боец заслужил!!!не то что эти симулянты и позор барсы Неймар и Суарес!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 марта 2017, 07:34

      Надо подписывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 13 марта 2017, 21:02

      ай, хоть бы это дали

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 13 марта 2017, 13:15

      Как бы Барса скоро не обанкротилась с такими темпами

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 13 марта 2017, 12:40

      Красава. Он больше приносит на майках

      0
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 13 марта 2017, 11:52

      Абстрагируясь от качеств футболиста. Это ж дахерищище баблища. Сколько человек смогли бы получить кров, еду, медицинскую помощь и т.д. Как противоречив мир.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 марта 2017, 11:22

      ??????? За что? по последним играм видно что неймар лидер.

      -3
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      Рейтинг: +722

      Urry 13 марта 2017, 11:17

      Продал сам себя за полцены в тот же клуб.

      -2
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