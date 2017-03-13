«Барселона» предлагает Месси подписной бонус в 40 миллионов

Руководство «Барселоны» продолжает искать варианты для продления контракта с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Напомним, что его действующий контракт с каталонским клубом заканчивается летом 2018 года.

«Барселона» готова предложить 29-летнему футболисту подписной бонус в размере более 40 миллионов евро. Эта сумма превосходит на 10 миллионов ту, что получил Неймар за продление своего контракта.

Ранее сообщалось, что зарплата Месси по новому контракту может составить около 35 миллионов евро в год.