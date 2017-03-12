Зидан: «Реал» давно не выигрывал Примеру, это огромная мотивация для нас»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал основную мотивацию команды в нынешнем сезоне. По словам специалиста, клуб очень хочет прервать цепочку в несколько лет без победы в национальном первенстве.

«Огромной мотивацией для «Реала» в этом сезоне является то, что команда давно уже не выигрывала Примеру – пять или шесть лет. Но мы не в состоянии через каждые три дня показывать один и тот же уровень футбола, что является нормальным. «Реал» очень хочет выиграть чемпиона», – заявил Зидан.