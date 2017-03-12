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    Зидан: «Реал» давно не выигрывал Примеру, это огромная мотивация для нас»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан назвал основную мотивацию команды в нынешнем сезоне. По словам специалиста, клуб очень хочет прервать цепочку в несколько лет без победы в национальном первенстве.

    «Огромной мотивацией для «Реала» в этом сезоне является то, что команда давно уже не выигрывала Примеру – пять или шесть лет. Но мы не в состоянии через каждые три дня показывать один и тот же уровень футбола, что является нормальным. «Реал» очень хочет выиграть чемпиона», – заявил Зидан.

    Источник: ESPN

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    12.03.2017 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 12 марта 2017, 15:07

      В футболе все возможно. Главное Рамоса не потеряйте из-за травмы, а то хана и Чемпионат, и ЛЧ, и Кубок Короля проиграете. Ах да конечно, Кубок Короля уже проиграли Сельта же вас вынесла ))

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