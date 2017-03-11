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    Футболисты «Милана» разгромили раздевалку после поражения от «Ювентуса»

    В матче 28-го тура Серии А «Милан» в гостях потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 1:2. Отметим, что туринский клуб забил победный гол на шестой компенсированной к основному времени минуте с пенальти.

    Как сообщает Repubblica, после поражения игроки «Милана» разгромили раздевалку «Ювентус Стэдиум», нанеся ущерб входной двери и декору помещения.

    Отметим, что на данный момент «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, занеся в активе 70 очков. «Милан» заработал на 20 баллов меньше и располагается на седьмой позиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 12 марта 2017, 13:46

      Поздно

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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 11 марта 2017, 22:41

      После боя как говорится - не машут

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 11 марта 2017, 22:18

      Нассать надо было еще им )))

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      Рейтинг: +6913

      батог 11 марта 2017, 21:24

      То же судьи?

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