Футболисты «Милана» разгромили раздевалку после поражения от «Ювентуса»

В матче 28-го тура Серии А «Милан» в гостях потерпел поражение от «Ювентуса» со счетом 1:2. Отметим, что туринский клуб забил победный гол на шестой компенсированной к основному времени минуте с пенальти.

Как сообщает Repubblica, после поражения игроки «Милана» разгромили раздевалку «Ювентус Стэдиум», нанеся ущерб входной двери и декору помещения.

Отметим, что на данный момент «Ювентус» единолично возглавляет турнирную таблицу Серии А, занеся в активе 70 очков. «Милан» заработал на 20 баллов меньше и располагается на седьмой позиции.