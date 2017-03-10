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    Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед матчем в Сочи

    Кубанский казачий хор исполнит гимны сборных России и Бельгии перед товарищеским матчем, который пройдет между командами 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «Реконструкция стадиона «Фишт» – знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия – Бельгия, который пройдет 28 марта, это, по сути, открытие нового спортивного объекта. И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся. Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно.

    Это будет грандиозный концерт, чтобы все болельщики могли продолжить праздновать, я надеюсь, победу нашей сборной и наслаждаться отдыхом в городе Сочи», – цитирует Кондратьева admkrai.krasnodar.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 16:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 10 марта 2017, 18:54

      Красавцы!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 10 марта 2017, 18:12

      Почему-бы и нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 10 марта 2017, 17:41

      "Это будет грандиозный концерт" - Кондратьев с ума сошел?

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