Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед матчем в Сочи

Кубанский казачий хор исполнит гимны сборных России и Бельгии перед товарищеским матчем, который пройдет между командами 28 марта в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Реконструкция стадиона «Фишт» – знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия – Бельгия, который пройдет 28 марта, это, по сути, открытие нового спортивного объекта. И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся. Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно.

Это будет грандиозный концерт, чтобы все болельщики могли продолжить праздновать, я надеюсь, победу нашей сборной и наслаждаться отдыхом в городе Сочи», – цитирует Кондратьева admkrai.krasnodar.ru.