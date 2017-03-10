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    Моджи: «Реал» заслужил выход в четвертьфинал»

    Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Лучано Моджи отметил справедливость выхода «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    «Реал» действительно заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Результат обеих встреч справедлив. Мадрид является более сильной командой. В составе «Реала» играют футболисты, способные изменить ход матча одним действием.

    Но было видно, что на данный момент испанцы находится не в самом лучшем своем физическом состоянии», – приводит слова Моджи Bernabeu Digital.

    Напомним, что «Реал» обыграл в каждом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» с одинаковым счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2017 08:54
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 марта 2017, 21:50

      попадитеська на баварию или барселону...

      0
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      Рейтинг: +10

      madrid__9530 10 марта 2017, 09:31

      Реал как погода,сегодня могут сыграть убого,ну а завтра выдать феноменальный матч!Одним словом Великий клуб!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > madrid__9530 10 марта 2017, 21:49

      выликий клуб

      0
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