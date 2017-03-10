Моджи: «Реал» заслужил выход в четвертьфинал»

Бывший исполнительный директор «Ювентуса» Лучано Моджи отметил справедливость выхода «Реала» в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Реал» действительно заслужил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Результат обеих встреч справедлив. Мадрид является более сильной командой. В составе «Реала» играют футболисты, способные изменить ход матча одним действием.

Но было видно, что на данный момент испанцы находится не в самом лучшем своем физическом состоянии», – приводит слова Моджи Bernabeu Digital.

Напомним, что «Реал» обыграл в каждом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» с одинаковым счетом 3:1.