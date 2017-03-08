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    Рамос: «Игра с «Наполи» дала много пищи для анализа»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос провел свой сотый матч в Лиге чемпионов, отметившись важным голом, который переломил ход встречи с «Наполи».

    «Это был мой сотый матч в Лиге чемпионов, и я очень хотел помочь команде голом в сложный момент. Нам было трудно, но мы держались вместе. Иногда все просто идет не так, как ты рассчитывал.

    Эта игра дала много пищи для анализа, особенно первый тайм. Я счастлив, что мы прошли дальше, но мы должны тщательно разобрать наши ошибки», – сказал Рамос после финального свистка.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первого матча также 1:3.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2017 06:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20

      abusupian 8 марта 2017, 11:44

      Однозначно Рамос великий игрок, заслужил золотой мяч больше чем Кристина. Благодаря Рамосу Реал завоевал последние 2 лиги чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 8 марта 2017, 09:54

      Рамос уже столько мячей забил, у нас нападающие столько забить не могут)))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 марта 2017, 09:40

      Роналду явно сдул он сейчас похож на Кокорина, в защите Реал не совершенен, по такой игре мадридцы уступают и Баварии и ПСЖ

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