Рамос: «Игра с «Наполи» дала много пищи для анализа»

Защитник «Реала» Серхио Рамос провел свой сотый матч в Лиге чемпионов, отметившись важным голом, который переломил ход встречи с «Наполи».

«Это был мой сотый матч в Лиге чемпионов, и я очень хотел помочь команде голом в сложный момент. Нам было трудно, но мы держались вместе. Иногда все просто идет не так, как ты рассчитывал.

Эта игра дала много пищи для анализа, особенно первый тайм. Я счастлив, что мы прошли дальше, но мы должны тщательно разобрать наши ошибки», – сказал Рамос после финального свистка.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» закончился со счетом 1:3. Результат первого матча также 1:3.