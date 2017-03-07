Роналду не забивает за «Реал» в последних пяти матчах Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не может поразить ворота соперников сливочных в Лиге чемпионов на протяжении последних пяти встреч. Данная безголевая серия является самой длительной за всю его карьеру в Мадриде. Последний свой мяч в самом престижном клубном европейском турнире 32-летний футболист забил в ворота дортмундской «Боруссии» в выездном матче второго тура группового этапа, состоявшемся 27 сентября 2016 года.

В текущем сезоне португалец провел 31 поединок, записав на свой счет 25 голов и восемь результативных передач.

Сегодня, 7 марта, в 22:45 по московскому времени «галактикос» проведут ответную игру против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.