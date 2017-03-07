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    Роналду не забивает за «Реал» в последних пяти матчах Лиги чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не может поразить ворота соперников сливочных в Лиге чемпионов на протяжении последних пяти встреч. Данная безголевая серия является самой длительной за всю его карьеру в Мадриде. Последний свой мяч в самом престижном клубном европейском турнире 32-летний футболист забил в ворота дортмундской «Боруссии» в выездном матче второго тура группового этапа, состоявшемся 27 сентября 2016 года.

    В текущем сезоне португалец провел 31 поединок, записав на свой счет 25 голов и восемь результативных передач.

    Сегодня, 7 марта, в 22:45 по московскому времени «галактикос» проведут ответную игру против «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Opta

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    07.03.2017 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 8 марта 2017, 00:48

      Всё своё время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 марта 2017, 00:17

      С дулся мальчик.

      -1
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