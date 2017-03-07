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    Кавазашвили: «Кокорин ничего не сделал для футбола и сборной России»

    Бывший вратарь «Спартака» и «Зенита» Анзор Кавазашвили считает, что игра нападающего петербургской команды Александра Кокорина вызывает отвращение. По мнению ветерана, 25-летний футболист ничего не сделал ни для футбола, ни для сборной России.

    «В погоне за жареными фактами журналисты создают дешевую рекламу человеку по фамилии Кокорин. То он с девушкой куда-то улетел, то шампанское пьет в Монако после провала на Евро, то на встречку выехал… Не надо обращать на него внимание, создавать ненужный ажиотаж вокруг этой персоны, ведь все это видят пацаны в футбольных школах. А если Кокорин нарушил закон, так и судить его надо, как обычного гражданина.

    В мое время такой игрок не был бы подпущен на пушечный выстрел к сборной страны. Не могу считать Кокорина своим коллегой, он ровным счетом ничего не сделал для футбола, тем более для сборной России. Согласен с бывшими футболистами «Зенита» Желудковым и Чухловым в том, что смотреть игру Кокорина противно. Ему скоро исполнится 26 лет, давно отирается в сборной страны, а вспомнить в связи с этим что-то хорошее нельзя», – приводит слова Кавазашвили «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ночью 25 февраля Кокорин был задержан сотрудниками ГИБДД на своем автомобиле «Бентли» за выезд на встречную полосу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2017 19:51
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 марта 2017, 13:44

      Сколько таких было перспективных, многообещающих. И где они? До Кокоши всё-то не дойдёт, что ничего не выиграв, он останется нулем в футболе. Еще немного, и помнить его будут только как большого говнюка.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 марта 2017, 13:24

      Зато Россия сделала для него всё. Кто не работает - тот ест

      1
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 8 марта 2017, 12:29

      Его величество "ЛИМИТ" оказал медвежью услугу отечественному футболу по крайней мере в том виде,как сейчас! Его надо было вводить не для всех игроков,а только для тех,кто не старше 21 года как стимул для молодого футболиста! Но у нас всегда и веде уравниловка,что налоги берут со всех одинаковые,что прибавку к пенсии независимо от дохода-отсюда и результат!

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 8 марта 2017, 12:11

      кокорин----это пиар-компания

      0
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 8 марта 2017, 10:28

      ZENIT-59 Многие бывшие футболисты Зенита , да и болельщики понимают,что Кокорин очень слабый игрок, непонятно только почему его приглашают в сборную . а в Зените не выставят на трансфер? Затраты то не окупаются.Неужели, всему "виной" российский паспорт?Или дело в чём-то другом? А пиарят его будте-нате. Кто-то может объяснить это?

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 8 марта 2017, 09:46

      Кокорин бесполезен

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 марта 2017, 09:23

      детище лимита мутка если бы не лимит его давно отправили бы в ФНЛ а Дзюба играл бы не в ЛЧ, а за Томь

      2
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 8 марта 2017, 07:37

      Кокорин восхищает. Ничего не дав футболу, он столько взял от него. Впрочем, это вопрос не к Кокорину, а к тем лохам, кто ему платит.

      4
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 марта 2017, 00:32

      "25-летний футболист ничего не сделал ни для футбола, ни для сборной России."

      0
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      Рейтинг: +27

      Ужас Мудко 7 марта 2017, 22:24

      Кокорину нужно в киберфутбол податься,там у него больше перспектив.

      -1
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