Кавазашвили: «Кокорин ничего не сделал для футбола и сборной России»

Бывший вратарь «Спартака» и «Зенита» Анзор Кавазашвили считает, что игра нападающего петербургской команды Александра Кокорина вызывает отвращение. По мнению ветерана, 25-летний футболист ничего не сделал ни для футбола, ни для сборной России.

«В погоне за жареными фактами журналисты создают дешевую рекламу человеку по фамилии Кокорин. То он с девушкой куда-то улетел, то шампанское пьет в Монако после провала на Евро, то на встречку выехал… Не надо обращать на него внимание, создавать ненужный ажиотаж вокруг этой персоны, ведь все это видят пацаны в футбольных школах. А если Кокорин нарушил закон, так и судить его надо, как обычного гражданина.

В мое время такой игрок не был бы подпущен на пушечный выстрел к сборной страны. Не могу считать Кокорина своим коллегой, он ровным счетом ничего не сделал для футбола, тем более для сборной России. Согласен с бывшими футболистами «Зенита» Желудковым и Чухловым в том, что смотреть игру Кокорина противно. Ему скоро исполнится 26 лет, давно отирается в сборной страны, а вспомнить в связи с этим что-то хорошее нельзя», – приводит слова Кавазашвили «Подмосковье сегодня».

Напомним, ночью 25 февраля Кокорин был задержан сотрудниками ГИБДД на своем автомобиле «Бентли» за выезд на встречную полосу.