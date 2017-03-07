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  • Кавазашвили: «Кокорин ничего не сделал для футбола и сборной России»

Кавазашвили: «Кокорин ничего не сделал для футбола и сборной России»

7 марта 2017, 19:51
35

Бывший вратарь «Спартака» и «Зенита» Анзор Кавазашвили считает, что игра нападающего петербургской команды Александра Кокорина вызывает отвращение. По мнению ветерана, 25-летний футболист ничего не сделал ни для футбола, ни для сборной России.

«В погоне за жареными фактами журналисты создают дешевую рекламу человеку по фамилии Кокорин. То он с девушкой куда-то улетел, то шампанское пьет в Монако после провала на Евро, то на встречку выехал… Не надо обращать на него внимание, создавать ненужный ажиотаж вокруг этой персоны, ведь все это видят пацаны в футбольных школах. А если Кокорин нарушил закон, так и судить его надо, как обычного гражданина.

В мое время такой игрок не был бы подпущен на пушечный выстрел к сборной страны. Не могу считать Кокорина своим коллегой, он ровным счетом ничего не сделал для футбола, тем более для сборной России. Согласен с бывшими футболистами «Зенита» Желудковым и Чухловым в том, что смотреть игру Кокорина противно. Ему скоро исполнится 26 лет, давно отирается в сборной страны, а вспомнить в связи с этим что-то хорошее нельзя», – приводит слова Кавазашвили «Подмосковье сегодня».

Напомним, ночью 25 февраля Кокорин был задержан сотрудниками ГИБДД на своем автомобиле «Бентли» за выезд на встречную полосу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр
Комментарии (35)
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84aivengo
1488905929
хватит уже о нем... о чепухе обычно не ведут такие долгие дискуссии ... как его в зените терпят еще? точно! из-за лимита же !
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Бриг
1488906486
Что на Коке-то зациклились? Таких "25-летних футболистов, ничего не сделавших ни для футбола, ни для сборной России" у нас пруд пруди.
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_Аналитик_
1488906892
Кокорин как пластилин, что из из него вылепят, тем он и будет, уже говорил в предыдущих комментариях,отдайте его в хорошие руки,он пригодиться на чемпионате
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acer2003
1488907675
Пора бы уже РФС и руководству сборной прислушаться к мнению и советам.....
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Ужас Мудко
1488907736
Единственная причина почему Кокорин играет в футбол это лимит на легионеров,так бы он и командам второй лиги не был бы нужен.Отмените лимит и кокорины исчезнут.
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Jenea83
1488908230
За такие деньги он должен забивать только через себя по 2 мяча за матч. А он за игру по 1-2 удара в сторону ворот(это в лучшем случае)Это уровень игрока сборной...
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Pourport
1488909604
А что неправильно сказал?!
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_Аналитик_
1488912799
Специально для олигофренов, которые постоянно минусуют,КОКОРИН -ЭТО МАТЕРИАЛ,КОТОРЫМ ПРАВИЛЬНО НАДО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
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altezzik
1488913954
Все верно. Почему пишут про этого Кокорина, он ничем не лучше других игроков РФПЛ. Сделали из него искусственно звезду. Он же ноль полный.
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komarinskiy
1488947875
Кокорин восхищает. Ничего не дав футболу, он столько взял от него. Впрочем, это вопрос не к Кокорину, а к тем лохам, кто ему платит.
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