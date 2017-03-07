Энрике: «Результат первой встречи с «ПСЖ» не вызывает сомнения, но мы лишь на половине пути»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике отметил, что сине-гранатовые еще не утратили шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на разгромное поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала. По словам специалиста, каталонской команде по силам огорчить парижан шесть раз на своем поле.

«На протяжении последних двух недель у меня появилась уверенность, что в игре с «ПСЖ» настанет момент, когда мы будем близки к достижению цели. Если кто-то сумел нам забить четыре мяча, значит, мы сможем огорчить его шесть раз. Результат первой встречи не вызывает сомнения, но мы лишь на половине пути. В течение 95 минут может произойти множество событий. Надеюсь, все они будут положительными для «Барселоны», – сказал Энрике.

Поединок «Барселона» – «ПСЖ» состоится на стадионе «Камп Ноу» в среду, 8 марта, и начнется в 22:45 по московскому времени.