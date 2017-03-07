«Реал» хочет приобрести Азара, если команду летом покинет Иско

Полузащитник «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, руководство мадридского клуба намерено приобрести 26-летнего бельгийца, если команду покинет Иско. Напомним, ранее сообщалось, что испанский футболист намерен уйти из стана сливочных из-за недостатка игрового времени.

По данным Transfermarkt, стоимость Азара составляет 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре голевых паса.