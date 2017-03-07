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«Реал» хочет приобрести Азара, если команду летом покинет Иско

7 марта 2017, 18:25
6

Полузащитник «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, руководство мадридского клуба намерено приобрести 26-летнего бельгийца, если команду покинет Иско. Напомним, ранее сообщалось, что испанский футболист намерен уйти из стана сливочных из-за недостатка игрового времени.

По данным Transfermarkt, стоимость Азара составляет 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре голевых паса.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Челси Азар Эден Иско
Комментарии (6)
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Mr Abdullaev
1488900469
Нет
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panmon
1488900719
И тогда Хамес будет соперничать с Азаром)
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Jenea83
1488900870
Азара можно брать как будущую звезду Реала вместо Роналду. Криштиану вечно играть не будет.
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lokomotyv
1488907748
в первую очередь нужно бензему продать
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Psih86
1488907803
Пусть все фаны Реала отсосут у Конте для начало,а дальше видно будет.Азар уже давно перерос этот клуб,а на понижение какой дурак пойдет,да и сумма смешная,Бейл + 100$= Азар!!!
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Аристократ Олжик
1488920562
Забудьте!!!
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