Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» хочет приобрести Азара, если команду летом покинет Иско

    Полузащитник «Челси» Эден Азар может продолжить карьеру в «Реале». По информации источника, руководство мадридского клуба намерено приобрести 26-летнего бельгийца, если команду покинет Иско. Напомним, ранее сообщалось, что испанский футболист намерен уйти из стана сливочных из-за недостатка игрового времени.

    По данным Transfermarkt, стоимость Азара составляет 65 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за лондонский клуб в АПЛ 26 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре голевых паса.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2017 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 марта 2017, 00:02

      Забудьте!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 7 марта 2017, 20:30

      Пусть все фаны Реала отсосут у Конте для начало,а дальше видно будет.Азар уже давно перерос этот клуб,а на понижение какой дурак пойдет,да и сумма смешная,Бейл + 100$= Азар!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      lokomotyv 7 марта 2017, 20:29

      в первую очередь нужно бензему продать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 марта 2017, 18:34

      Азара можно брать как будущую звезду Реала вместо Роналду. Криштиану вечно играть не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 7 марта 2017, 18:31

      И тогда Хамес будет соперничать с Азаром)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 7 марта 2017, 18:27

      Нет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11