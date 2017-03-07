В «Атлетико» убеждены, что Гризманн не покинет команду летом и останется на следующий сезон

Руководство «Атлетико» убеждено, что нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн не покинет команду во время летнего трансферного окна и останется в стане «матрасников» как минимум до окончания следующего сезона. Ранее сообщалось, что грядущим летом 25-летний француз станет игроком «Манчестер Юнайтед».

По данным Transfermarkt, стоимость Гризманна оценивается в 80 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Атлетико» в Примере 25 матчей, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.