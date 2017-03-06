Зидан: «Наполи» – сильная команда, но мы привыкли к этому, поэтому я не переживаю»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» выразил мнение, что соперник начнет игру с высокой интенсивностью в атаке. Отметим, что в первой встрече мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1.

«Всегда бывают сложные моменты в сезоне, так что я концентрируюсь на том, что у нас хорошо получалось в прошлом матче, и на завтрашней игре. Я не переживаю. Знаю, мы встречаемся с сильной командой, но мы привыкли к этому. Уверен, мы увидим отличный матч.

Думаю, что «Наполи» начнет матч с высокой интенсивностью, потому что им нужно забивать. Однако я считаю, что они могут действовать в разных стилях, например, атаковать с контролем мяча или использовать контратаки.

Лига чемпионов очень важная для «Реала», как и испанская Примера. Завтра на протяжении всех 90 минут нам необходимо показывать лучший футбол», – сказал Зидан.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Реалом» пройдет завтра в Неаполе и начнется в 22:45 по московскому времени.