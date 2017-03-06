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  • Хусаинов: «Ощущение, что Безбородов не просто судил матч «Краснодар» – «Спартак», а нарочно вмешивался в ход игры»

Хусаинов: «Ощущение, что Безбородов не просто судил матч «Краснодар» – «Спартак», а нарочно вмешивался в ход игры»

6 марта 2017, 17:17
83

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал свою точку зрения на судейство Владислава Безбородова в поединке 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). По его мнению, судейской бригадой было допущено несколько ошибок.

«Владислав Безбородов оставил двоякое впечатление. Вроде бы арбитр все видит, но не свистит. Как будто у него существуют какие-то неприкасаемые игроки. Помимо момента, когда Денис Глушаков играл открытой подошвой против Юрия Газинского, был еще момент во втором тайме, когда Федор Смолов сыграл точно так же против защитника «Спартака», и Безбородов назначил фол в пользу «Краснодара». Если игроки идут открытой подошвой, это желтая карточка.

Споры касательно единоборства Ильи Кутепова со Смоловым спровоцировал арбитр. В том эпизоде нарушал правила Смолов, он въехал в бочину Кутепову. Дай свисток, и не было бы возмущений по поводу возможного пенальти. Существует так называемый принцип преимущества. Его нужно применять только для сохранения атаки, когда форвард отрывается от защитника, а его толкают. А когда по отношению к защитнику совершают малейшее касание, нужно сразу свистеть.

Что касается пенальти, то он был назначен верно. Вопрос к Комбарову: зачем нужно было бить Гранквиста, он же не Неймар или Месси? Да, это было неумышленно, но необязательно.

В эпизоде с рассечением брови Лоренцо Мельгарехо фола не было. Гранквист выпрыгивал за мячом, когда вокруг никого не было, а парагваец сам влетел в локоть шведа. Был еще спорный момент, когда Мельгарехо в борьбе за мяч блокировал Станислава Крицюка. Так делать нельзя. Но судья не свистнул.

Спорные моменты наводят на нехорошую мысль, что арбитр пришел не просто посудить, но и вмешаться в ход игры», – сказал Хусаинов.

После 18-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 41 очко. «Краснодар» набрал 29 баллов и располагается на четвертой позиции.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Безбородов Владислав
Комментарии (83)
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kanav67
1488810274
Вывод очевиден: большинство ошибок в пользу Спартака.
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vladimir-7
1488811262
Вот теперь есть и подтверждение от бывшего судьи, что повторы нужны и даже необходимы.
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radga
1488811351
Судейство на три с минусом, по 5-ти бальной шкале, самое главное судейство в принципе не повлияло на результат матча. А в общем уровень наших он такой и есть.
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Taps
1488812666
Судил правильно. Спартак -0тстой.
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Дэс
1488814194
Да хрен с этим автоголом, да хрен с пенальти не понятно каким, главное, что все завистники коней, бомжей и прочей нечисти ищут предлог потролить нас... А вывод только один! Ничего у вас не получится! Смиритесь! )))))
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subbotaspartak
1488814352
Зачем тянуть предвзятость, Когда налицо бестолковость. Все наши судьи такие, В смысле - почти никакие. Когда лучше судят, когда наоборот, Потому командам то катит, то не везёт. А хусаин уже забыл, как сам судил. В телевизоре не как на поляне, Лучше видны изъяны.
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4agaaa
1488815024
Все верно сказано! На то судья и человек, что он ошибается!
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SpM_
1488816760
Да, ошибался судья и причем в обе стороны. И как показалось, в этом не было умысла
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KB_Krasnogorsk
1488817288
В таких матчах такие пенальти не дают.
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REDAT
1488818222
Хорошо отсудил в целом: большинство ошибок в пользу Спартака!!!!!!!!!!!!!!.
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