Хусаинов: «Ощущение, что Безбородов не просто судил матч «Краснодар» – «Спартак», а нарочно вмешивался в ход игры»

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал свою точку зрения на судейство Владислава Безбородова в поединке 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). По его мнению, судейской бригадой было допущено несколько ошибок.

«Владислав Безбородов оставил двоякое впечатление. Вроде бы арбитр все видит, но не свистит. Как будто у него существуют какие-то неприкасаемые игроки. Помимо момента, когда Денис Глушаков играл открытой подошвой против Юрия Газинского, был еще момент во втором тайме, когда Федор Смолов сыграл точно так же против защитника «Спартака», и Безбородов назначил фол в пользу «Краснодара». Если игроки идут открытой подошвой, это желтая карточка.

Споры касательно единоборства Ильи Кутепова со Смоловым спровоцировал арбитр. В том эпизоде нарушал правила Смолов, он въехал в бочину Кутепову. Дай свисток, и не было бы возмущений по поводу возможного пенальти. Существует так называемый принцип преимущества. Его нужно применять только для сохранения атаки, когда форвард отрывается от защитника, а его толкают. А когда по отношению к защитнику совершают малейшее касание, нужно сразу свистеть.

Что касается пенальти, то он был назначен верно. Вопрос к Комбарову: зачем нужно было бить Гранквиста, он же не Неймар или Месси? Да, это было неумышленно, но необязательно.

В эпизоде с рассечением брови Лоренцо Мельгарехо фола не было. Гранквист выпрыгивал за мячом, когда вокруг никого не было, а парагваец сам влетел в локоть шведа. Был еще спорный момент, когда Мельгарехо в борьбе за мяч блокировал Станислава Крицюка. Так делать нельзя. Но судья не свистнул.

Спорные моменты наводят на нехорошую мысль, что арбитр пришел не просто посудить, но и вмешаться в ход игры», – сказал Хусаинов.

После 18-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 41 очко. «Краснодар» набрал 29 баллов и располагается на четвертой позиции.