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    Хусаинов: «Ощущение, что Безбородов не просто судил матч «Краснодар» – «Спартак», а нарочно вмешивался в ход игры»

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал свою точку зрения на судейство Владислава Безбородова в поединке 18-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:2). По его мнению, судейской бригадой было допущено несколько ошибок.

    «Владислав Безбородов оставил двоякое впечатление. Вроде бы арбитр все видит, но не свистит. Как будто у него существуют какие-то неприкасаемые игроки. Помимо момента, когда Денис Глушаков играл открытой подошвой против Юрия Газинского, был еще момент во втором тайме, когда Федор Смолов сыграл точно так же против защитника «Спартака», и Безбородов назначил фол в пользу «Краснодара». Если игроки идут открытой подошвой, это желтая карточка.

    Споры касательно единоборства Ильи Кутепова со Смоловым спровоцировал арбитр. В том эпизоде нарушал правила Смолов, он въехал в бочину Кутепову. Дай свисток, и не было бы возмущений по поводу возможного пенальти. Существует так называемый принцип преимущества. Его нужно применять только для сохранения атаки, когда форвард отрывается от защитника, а его толкают. А когда по отношению к защитнику совершают малейшее касание, нужно сразу свистеть.

    Что касается пенальти, то он был назначен верно. Вопрос к Комбарову: зачем нужно было бить Гранквиста, он же не Неймар или Месси? Да, это было неумышленно, но необязательно.

    В эпизоде с рассечением брови Лоренцо Мельгарехо фола не было. Гранквист выпрыгивал за мячом, когда вокруг никого не было, а парагваец сам влетел в локоть шведа. Был еще спорный момент, когда Мельгарехо в борьбе за мяч блокировал Станислава Крицюка. Так делать нельзя. Но судья не свистнул.

    Спорные моменты наводят на нехорошую мысль, что арбитр пришел не просто посудить, но и вмешаться в ход игры», – сказал Хусаинов.

    После 18-ти туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея в своем активе 41 очко. «Краснодар» набрал 29 баллов и располагается на четвертой позиции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2017 17:17
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    Комментарии58
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    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 марта 2017, 07:40

      Когда судей начнут наказывать за ошибки - тогда что-то может измениться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 6 марта 2017, 21:31

      с бодунища чтоли ? "это было неумышленно, но необязательно" ваще убило ))) старый алконафт ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 6 марта 2017, 19:37

      началось....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 6 марта 2017, 19:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо отсудил в целом: большинство ошибок в пользу Спартака!!!!!!!!!!!!!!.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > REDAT 6 марта 2017, 20:06

      особенно пенальти, которого небыло! Комбаров был ближе к мечу, Гранквист сзади. Без вариантов!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 6 марта 2017, 19:24

      Норм отсудил!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 6 марта 2017, 19:21

      В таких матчах такие пенальти не дают.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +67

      SpM_ 6 марта 2017, 19:12

      Да, ошибался судья и причем в обе стороны.
      И как показалось, в этом не было умысла

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > SpM_ 6 марта 2017, 19:21

      Ошибаться могут пользователи "Бомбардира", а действия Безбородова называются просто - "непрофессионализм"....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 22:23

      Вы о чём??? Взрослый Вы наш....

      3
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 22:35

      Ты мне не тыч, я с тобой не пил, И прекрати "капсом" писать, раз взрослый...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 22:38

      По поводу "Вы", может ты и прав.., а писать" капсом" - это не моё дело - это "моветон"...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 22:42

      Ведёшь себя не как взрослый, а как девочка 12-лет...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 22:43

      Да, как я должен понять, что ты взрослый...?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 22:45

      И, если вернуться к началу, за что мне минус, чем мой комментарий тебя возмутил..?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:00

      Необоснованно, по -детски.... И хамство, оно не украшает, даже "взрослых"....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:03

      Чему не научишь? О чём ты, бредишь...? Чему верить...?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:04

      И с чего ты взял, что я младше тебя..?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:08

      ....Глупо, по-детски, не согласен, напиши, возможно убедишь..., а это значительно важнее, чем просто поставить минус.....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:10

      Здесь, сейчас, с моей точки зрения - необоснованно..., поэтому "обиделся", а я такой "злопамятный"....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:12

      Вобщем, всё это БРЕД (капсом) , мир? Сам - Спартак, Москва..., извини, если обидел, не хотел....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:13

      Нет, не злопамятный, а "злопамятный" и ,.... уже...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:15

      И уже без всяких вторых смыслов - не пиши "капсом"....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:16

      Так я прощения не просил, я предложил жить дружно, можно "на ты", но уважительно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:20

      По поводу "капса"? Это не моё мнение, это считается дурным тоном в интернете..., Ну, как бы, хочешь себя выделить "не за что"....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:22

      Главное - обоснуй!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:23

      Мнения надо отстаивать, а не "минусовать"....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:24

      Спокойной ночи и, главное - УДАЧИ!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:26

      ..Аналогично, а за что, отомстим...?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:29

      Есть комментарии, которые не предполагают дискуссии...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:32

      Это, не важно, в большинстве случаев, это игра, но бывает иначе...... К стати, - Александр....

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:33

      Так с ними - и не надо, со мной - можно...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:35

      Оч. приятно ( действительно рад).!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:36

      ОК!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:37

      Да, так и не ответил -Спартак?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:38

      Не торопись "думать"...!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > VVM1964 6 марта 2017, 23:40

      В анкете не вижу, но всё понял, это не важно, удачи тебе и твоему клубу!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      SpM_ > hunta 7 марта 2017, 21:29

      Ошибаться могут все. Даже летчики.
      Другое дело, что не должны.
      Но это жизнь, и все-таки ошибаются.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 6 марта 2017, 18:43

      Все верно сказано! На то судья и человек, что он ошибается!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 6 марта 2017, 18:36

      Судил нормально. Не влияя на счёт.

      -2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 6 марта 2017, 18:34

      Игроки симулянты. Судьи им подыгрывают. Почти после каждого контакта свиток Смотришь Англию ( АПЛ) симуляции ноль Своих смотреть не приятно. Тренеры становятся такими же (пример Слуцкий) Вывод - слепые что ли в руководстве РФЛ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > aurora5858 6 марта 2017, 20:29

      А чем Слуцкий не угодил, сказал бы Карпин, я бы понял...

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