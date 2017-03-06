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Гардинер-Смит рассчитывает пробиться в основу «Зенита»

6 марта 2017, 08:32
18

Молодой английский полузащитник «Зенита» Джейкоб Гардинер-Смит рассказал о целях, которые он ставит перед собой в новой команде. Напомним, что в феврале клуб из Санкт-Петербурга включил 19-летнего футболиста в свою заявку.

«Сейчас моя цель – попасть в основу «Зенита» и однажды сыграть за сборную Англии. Конечно, в главной команде питерцев очень много топ-игроков, но я верю, что если долго и упорно работать, то нет ничего невозможного. Нужно верить в себя.

В Англии никто не говорил, что я сумасшедший, если еду в Россию. Людей просто интересовало, почему я сделал такой выбор. И я объяснял, как вам, – это интересно и притягательно для меня. Так получилось, что моя семья тесно связана с Россией, у нас есть близкие друзья, которые живут в Москве. Когда я начал играть в футбол, решил это делать в том месте, где чувствую себя как дома. Россия – подходящая страна для этого. Мне было пять лет, когда я впервые приехал на каникулы в Санкт-Петербург. Первое, что я помню, это жуткий холод и много-много снега (смеется). Обстановка отличалась от того, к чему я привык в Англии. До моего перехода в «Зенит» я раз пять-шесть прилетал в Россию.

Для меня это был вызов. Я хотел пожить в другой стране, познакомиться с другой культурой. «Зенит» – известный в мире клуб, здесь играют звезды. Мне хотелось попробовать играть в несколько другой футбол, поработать с иностранными тренерами. Здесь совершенно все другое, но тренировки в «Зените» интересные. Мне действительно нравится! В России другая еда, музыка, а еще Санкт-Петербург очень красивый город, возможно, самый красивый, который я видел. В России очень дружелюбные люди. Здесь тебе скорее помогут, чем в Лондоне. Хотя, когда я впервые один приехал в Россию в 16 лет, было непросто. Тяжело привыкал к самостоятельной жизни. Я прожил один пару недель, а затем вернулся домой», – рассказал Гардинер-Смит.

Ранее молодой англичанин проходил сборы с лондонским «Арсеналом», «Редингом» и «Уотфордом».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (18)
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RedWhiteFans2
1488778545
Модераторы хреновы. Может он рассчитывает пробить пенальти или штрафной?
Ответить
ZENIT-59
1488780053
ZENIT-59 Амбициозный парень! Может быть онстанет примером для нашей молодёжи?!
Ответить
Gullit 76
1488784262
Пока турист,а там видно будет.
Ответить
STALKER27
1488790905
Удачи парню!!!
Ответить
Павелий
1488791013
Это Кокорин-то топ игрок?
Ответить
lek!
1488791617
Это хорошо, если перспективная молодежь со всего мира будет приезжать к нам и прогрессировать .. Тогда и у нас появится молодежь за 30-40 мил$ , только наши клубы ни как не хотят этого понимать .
Ответить
maksspartak
1488793031
Английские отбросы только в Россию едут , если бы ему предложил контракт МЮ или Челси я думаю выбор бы был очевиден
Ответить
ЖОРРО
1488799498
Будет в Зените-2 у Радимова зажигать)))
Ответить
multi1984
1488800882
Бравады много.Как Соловьёв карьеру закончит,так и не начав..
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1488813839
ну попробуй
Ответить
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