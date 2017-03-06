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    Гардинер-Смит рассчитывает пробиться в основу «Зенита»

    Молодой английский полузащитник «Зенита» Джейкоб Гардинер-Смит рассказал о целях, которые он ставит перед собой в новой команде. Напомним, что в феврале клуб из Санкт-Петербурга включил 19-летнего футболиста в свою заявку.

    «Сейчас моя цель – попасть в основу «Зенита» и однажды сыграть за сборную Англии. Конечно, в главной команде питерцев очень много топ-игроков, но я верю, что если долго и упорно работать, то нет ничего невозможного. Нужно верить в себя.

    В Англии никто не говорил, что я сумасшедший, если еду в Россию. Людей просто интересовало, почему я сделал такой выбор. И я объяснял, как вам, – это интересно и притягательно для меня. Так получилось, что моя семья тесно связана с Россией, у нас есть близкие друзья, которые живут в Москве. Когда я начал играть в футбол, решил это делать в том месте, где чувствую себя как дома. Россия – подходящая страна для этого. Мне было пять лет, когда я впервые приехал на каникулы в Санкт-Петербург. Первое, что я помню, это жуткий холод и много-много снега (смеется). Обстановка отличалась от того, к чему я привык в Англии. До моего перехода в «Зенит» я раз пять-шесть прилетал в Россию.

    Для меня это был вызов. Я хотел пожить в другой стране, познакомиться с другой культурой. «Зенит» – известный в мире клуб, здесь играют звезды. Мне хотелось попробовать играть в несколько другой футбол, поработать с иностранными тренерами. Здесь совершенно все другое, но тренировки в «Зените» интересные. Мне действительно нравится! В России другая еда, музыка, а еще Санкт-Петербург очень красивый город, возможно, самый красивый, который я видел. В России очень дружелюбные люди. Здесь тебе скорее помогут, чем в Лондоне. Хотя, когда я впервые один приехал в Россию в 16 лет, было непросто. Тяжело привыкал к самостоятельной жизни. Я прожил один пару недель, а затем вернулся домой», – рассказал Гардинер-Смит.

    Ранее молодой англичанин проходил сборы с лондонским «Арсеналом», «Редингом» и «Уотфордом».

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2017 08:32
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 6 марта 2017, 18:23

      ну попробуй

      0
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      Рейтинг: +371

      multi1984 6 марта 2017, 14:48

      Бравады много.Как Соловьёв карьеру закончит,так и не начав..

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 марта 2017, 14:24

      Будет в Зените-2 у Радимова зажигать)))

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 6 марта 2017, 12:37

      Английские отбросы только в Россию едут , если бы ему предложил контракт МЮ или Челси я думаю выбор бы был очевиден

      0
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      Рейтинг: +1282

      Джой > maksspartak 6 марта 2017, 17:00

      Тут и сравнивать не нужно,будь ты футболистом,сам бы что выбрал?
      Спартак или МЮЧелси и т.п

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 6 марта 2017, 12:13

      Это хорошо, если перспективная молодежь со всего мира будет приезжать к нам и прогрессировать .. Тогда и у нас появится молодежь за 30-40 мил$ , только наши клубы ни как не хотят этого понимать .

      1
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      Рейтинг: +1282

      Джой > lek! 6 марта 2017, 17:03

      Боюсь если бы она была перспективная....из Англии бы его не отпустили..

      0
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 6 марта 2017, 12:03

      Это Кокорин-то топ игрок?

      0
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 6 марта 2017, 12:01

      Удачи парню!!!

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      Рейтинг: +496

      firs04 6 марта 2017, 10:14

      Это кто такой?

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      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 марта 2017, 10:11

      Пока турист,а там видно будет.

      3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 марта 2017, 09:38

      давай попробуй

      0
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