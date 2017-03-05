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    Аллегри: «Уход из «Ювентуса»? Я даже не думал о планах на следующий сезон»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз отметил, что не думает о смене клуба. Ранее утверждалось о возможном приходе специалиста в лондонский «Арсенал».

    «У меня действующий контракт. Сейчас самое главное, чтобы «Ювентус» показал соответствующий результат во всех турнирах, которых участвует. Я даже не думал о планах на следующий сезон. Стоит задача подготовиться к ближайшему матчу», – заявил Аллегри.

    «Ювентус» после 26 проведенных матчей в чемпионате Италии идет на первом месте.

    Источник: Tribalfootball

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    05.03.2017 08:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 5 марта 2017, 12:00

      слух неспроста появляется

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