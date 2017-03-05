Аллегри: «Уход из «Ювентуса»? Я даже не думал о планах на следующий сезон»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз отметил, что не думает о смене клуба. Ранее утверждалось о возможном приходе специалиста в лондонский «Арсенал».

«У меня действующий контракт. Сейчас самое главное, чтобы «Ювентус» показал соответствующий результат во всех турнирах, которых участвует. Я даже не думал о планах на следующий сезон. Стоит задача подготовиться к ближайшему матчу», – заявил Аллегри.

«Ювентус» после 26 проведенных матчей в чемпионате Италии идет на первом месте.