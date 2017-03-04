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    Шатов после игры с ЦСКА проигнорировал журналистов, пропев «Забудь ее, забудь»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) отказался общаться с журналистами.

    Как сообщает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов, 26-летний россиянин проигнорировал представителей прессы, пропев строчку «Забудь ее, забудь» из песни Макса Барских «Туманы».

    Отметим, что в матче против ЦСКА Шатов появился на поле на 83-й минуте и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 11 встреч, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2017 20:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 5 марта 2017, 10:12

      а что ему ещё остаётся? вышел на поле и кроме майки с фамилией шлаков ничего не изменилось...только петь остается

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 4 марта 2017, 21:48

      бомжатник думал, что вышли и усе, игра сделана, но а кокоша всю энергию потратил на гонки и гайцов, ну а хрюшкам рано расслабляться, быки их сделают...)))

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 4 марта 2017, 21:32

      Шатов(подражала Дани) еще один ноль на поле , как и КАКАрин. Это наша сборная 2018.

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 20:57

      на евровидение собрался, репетирует
      .

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 марта 2017, 20:42

      С тренера пример берут

      1
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