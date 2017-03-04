Шатов после игры с ЦСКА проигнорировал журналистов, пропев «Забудь ее, забудь»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов после матча 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) отказался общаться с журналистами.

Как сообщает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов, 26-летний россиянин проигнорировал представителей прессы, пропев строчку «Забудь ее, забудь» из песни Макса Барских «Туманы».

Отметим, что в матче против ЦСКА Шатов появился на поле на 83-й минуте и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Зенит» в РФПЛ 11 встреч, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.