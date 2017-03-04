Рамос: «Только Роналду в «Реале» может не бегать по полю»

Футболисты и тренерский штаб «Реала» в преддверии гостевого матча 26-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» провели совместную встречу, на которой обсудили последние результаты команды и причины неудач.

Сообщается, что капитан сливочных Серхио Рамос призвал игроков прилагать больше усилий на поле.

«Здесь только Роналду может не бегать, так как забивает по 60 голов за сезон», – заявил Рамос.

Напомним, что матч «Эйбар» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 18:15 по московскому времени.