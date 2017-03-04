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    Рамос: «Только Роналду в «Реале» может не бегать по полю»

    Футболисты и тренерский штаб «Реала» в преддверии гостевого матча 26-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» провели совместную встречу, на которой обсудили последние результаты команды и причины неудач.

    Сообщается, что капитан сливочных Серхио Рамос призвал игроков прилагать больше усилий на поле.

    «Здесь только Роналду может не бегать, так как забивает по 60 голов за сезон», – заявил Рамос.

    Напомним, что матч «Эйбар» – «Реал» пройдет сегодня и начнется в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    04.03.2017 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 4 марта 2017, 19:51

      Рамос справедливо и обвиняет, и хвалит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 4 марта 2017, 14:15

      РАМОС его хвалит или обвиняет? Мне кажется и хвалит за голы и обвиняет за то что со стороны РАМОСА часто летят голы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 4 марта 2017, 10:54

      обленился уже совсем

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