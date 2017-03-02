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    «Интер» готов выделить Конте на трансферы 150 миллионов

    Руководство «Интера» все еще намерено пригласить на пост главного тренера команды Антонио Конте, на данный момент возглавляющего «Челси». По информации источника, китайское правление черно-синих готово выделить итальянскому специалисту 150 миллионов фунтов стерлингов на трансферы.

    Напомним, ранее сообщалось, что Конте не планирует возглавлять «Интер» и намерен остаться в стане лондонского клуба. Добавим, что синие планируют увеличить зарплату специалисту, чтобы удержать его в команде.

    Контракт Конте с «Челси» рассчитан до лета 2019 года. На данный момент лондонская команда занимает в турнирной таблице АПЛ первое место, имея 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Tuttosport

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    02.03.2017 22:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 марта 2017, 04:15

      Прикольно, что именно Конте говорил, что китайские инвесторы опасны для европейского футбола, и теперь сам попал под них . . .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Денчик34 3 марта 2017, 02:11

      КРЯ -КРЯ

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 3 марта 2017, 00:01

      Не поможет((

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 2 марта 2017, 23:58

      Истинный ювентини в Интер?!
      Там совсем чтоль совесть китайцы потеряли!? Бред да и только!
      Вон берите своих, Манчини, Матерацци пусть тренирует, кто угодно, маура уговаривайте, только не ювентини!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 марта 2017, 22:03

      Беспонтовые разговоры. Антоша останется с синяками

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