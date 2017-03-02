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«Интер» готов выделить Конте на трансферы 150 миллионов

2 марта 2017, 22:01
5

Руководство «Интера» все еще намерено пригласить на пост главного тренера команды Антонио Конте, на данный момент возглавляющего «Челси». По информации источника, китайское правление черно-синих готово выделить итальянскому специалисту 150 миллионов фунтов стерлингов на трансферы.

Напомним, ранее сообщалось, что Конте не планирует возглавлять «Интер» и намерен остаться в стане лондонского клуба. Добавим, что синие планируют увеличить зарплату специалисту, чтобы удержать его в команде.

Контракт Конте с «Челси» рассчитан до лета 2019 года. На данный момент лондонская команда занимает в турнирной таблице АПЛ первое место, имея 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Интер Конте Антонио
Комментарии (5)
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Alex Flash
1488481421
Беспонтовые разговоры. Антоша останется с синяками
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Juve1897
1488488304
Истинный ювентини в Интер?! Там совсем чтоль совесть китайцы потеряли!? Бред да и только! Вон берите своих, Манчини, Матерацци пусть тренирует, кто угодно, маура уговаривайте, только не ювентини!
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Михаил Шевченко
1488488490
Не поможет((
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Денчик34
1488496279
КРЯ -КРЯ
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Аристократ Олжик
1488503757
Прикольно, что именно Конте говорил, что китайские инвесторы опасны для европейского футбола, и теперь сам попал под них . . .
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