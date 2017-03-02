«Интер» готов выделить Конте на трансферы 150 миллионов

Руководство «Интера» все еще намерено пригласить на пост главного тренера команды Антонио Конте, на данный момент возглавляющего «Челси». По информации источника, китайское правление черно-синих готово выделить итальянскому специалисту 150 миллионов фунтов стерлингов на трансферы.

Напомним, ранее сообщалось, что Конте не планирует возглавлять «Интер» и намерен остаться в стане лондонского клуба. Добавим, что синие планируют увеличить зарплату специалисту, чтобы удержать его в команде.

Контракт Конте с «Челси» рассчитан до лета 2019 года. На данный момент лондонская команда занимает в турнирной таблице АПЛ первое место, имея 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем.