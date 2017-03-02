Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Челси» готовы поднять зарплату Конте

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в ближайшее время может получить предложение об улучшении своего действующего контракта от руководства клуба. Таким образом команда Романа Абрамовича планирует удержать итальянского специалиста от согласия возглавить «Интер».

    На данный момент Конте зарабатывает за сезон в Лондоне около 7,5 миллионов евро. Срок действия соглашения истекает в 2018 году. В «Интере», который он может возглавить по окончании этого сезона, ему предлагали сначала 11 миллионов, но после отказа тренера подняли эту ставку до 15 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2017 06:15
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 2 марта 2017, 19:46

      Пусть валит также он и Косте говорил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 2 марта 2017, 18:22

      он любит ЧЕЛСИ он не куда уйдет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 марта 2017, 15:14

      Ребята запомните,это все спекуляции марионеток,Конте в Челси на долго!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      shoroh09 2 марта 2017, 10:52

      опять деньги... А Косте он что сказал (вали в Китай) а где же принципы?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 2 марта 2017, 09:53

      Заслужил!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 09:43

      Добился своего! Теперь великодушно согласится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 2 марта 2017, 08:48

      правильно, а то уведут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Otabek bro 2 марта 2017, 08:35

      И Канте не забудьте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2017, 08:24

      во все это можно поверить если Конте просто лучше жить в Милане, а не в Лондоне он человек южный а тут дожди дожди и это не мало важно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 марта 2017, 08:22

      Конте нарасхват прям,)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11