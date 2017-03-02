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В «Челси» готовы поднять зарплату Конте

2 марта 2017, 06:15
14

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в ближайшее время может получить предложение об улучшении своего действующего контракта от руководства клуба. Таким образом команда Романа Абрамовича планирует удержать итальянского специалиста от согласия возглавить «Интер».

На данный момент Конте зарабатывает за сезон в Лондоне около 7,5 миллионов евро. Срок действия соглашения истекает в 2018 году. В «Интере», который он может возглавить по окончании этого сезона, ему предлагали сначала 11 миллионов, но после отказа тренера подняли эту ставку до 15 миллионов евро.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Интер Конте Антонио
Комментарии (14)
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STALKER27
1488426758
Уйдет
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Garrincha58
1488432290
во все это можно поверить если Конте просто лучше жить в Милане, а не в Лондоне он человек южный а тут дожди дожди и это не мало важно
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Otabek bro
1488432959
И Канте не забудьте.
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сергей николаевич
1488433707
правильно, а то уведут
Ответить
Gullit 76
1488436987
Добился своего! Теперь великодушно согласится.
Ответить
Docentusa
1488437607
Заслужил!!
Ответить
shoroh09
1488441179
опять деньги... А Косте он что сказал (вали в Китай) а где же принципы?
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Psih86
1488456840
Ребята запомните,это все спекуляции марионеток,Конте в Челси на долго!!!
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САНЁК17
1488468145
он любит ЧЕЛСИ он не куда уйдет.
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Berikosha
1488473187
Пусть валит также он и Косте говорил
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