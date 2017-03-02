В «Челси» готовы поднять зарплату Конте

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в ближайшее время может получить предложение об улучшении своего действующего контракта от руководства клуба. Таким образом команда Романа Абрамовича планирует удержать итальянского специалиста от согласия возглавить «Интер».

На данный момент Конте зарабатывает за сезон в Лондоне около 7,5 миллионов евро. Срок действия соглашения истекает в 2018 году. В «Интере», который он может возглавить по окончании этого сезона, ему предлагали сначала 11 миллионов, но после отказа тренера подняли эту ставку до 15 миллионов евро.