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    Источник: Конте хочет остаться в «Челси» и не думает о работе в «Интере»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте не планирует покидать команду по окончании нынешнего сезона и возглавлять «Интер». Напомним, ранее сообщалось, что итальянский специалист дал согласие на работу в миланском клубе.

    Позднее появилась информация, согласно которой руководство лондонской команды предложило 47-летнему тренеру повышение зарплаты, чтобы удержать его в стане синих.

    Напомним, Конте возглавил «Челси» минувшим летом. В нынешнем сезоне лондонцы занимают в турнирной таблице АПЛ единоличное первое место и имеют 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем.

    Источник: Skysports

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    02.03.2017 20:01
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