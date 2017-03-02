Источник: Конте хочет остаться в «Челси» и не думает о работе в «Интере»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не планирует покидать команду по окончании нынешнего сезона и возглавлять «Интер». Напомним, ранее сообщалось, что итальянский специалист дал согласие на работу в миланском клубе.

Позднее появилась информация, согласно которой руководство лондонской команды предложило 47-летнему тренеру повышение зарплаты, чтобы удержать его в стане синих.

Напомним, Конте возглавил «Челси» минувшим летом. В нынешнем сезоне лондонцы занимают в турнирной таблице АПЛ единоличное первое место и имеют 10-очковое преимущество над ближайшим преследователем.