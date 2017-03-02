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    Зидан: «Бэйл извинился за удаление в матче с «Лас-Пальмасом»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал удаление полузащитника Гарета Бэйла в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмасом» (3:3).

    «Он извинился за этот инцидент. Гарет расстроился из-за удаления. Такое случается. Это — эпизод прошедшей игры, на который мы не можем повлиять», — сказал француз.

    В текущем сезоне Примеры валлиец забил семь мячей в 15-ти матчах.

    Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, имея один матч в запасе.

    Источник: Express.co.uk

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    02.03.2017 13:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 марта 2017, 16:23

      При чём здесь извинился,удаление? Он конкретно мочил по ногам со всей дури!Зажравшееся чмо!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 марта 2017, 13:26

      Походу Мадрид упускает чемпионство... такой запас умудриться разбазарить меньше чем за месяц, это надо очень сильно постараться...

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