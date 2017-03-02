Зидан: «Бэйл извинился за удаление в матче с «Лас-Пальмасом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал удаление полузащитника Гарета Бэйла в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмасом» (3:3).

«Он извинился за этот инцидент. Гарет расстроился из-за удаления. Такое случается. Это — эпизод прошедшей игры, на который мы не можем повлиять», — сказал француз.

В текущем сезоне Примеры валлиец забил семь мячей в 15-ти матчах.

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, имея один матч в запасе.