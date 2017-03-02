Сын Пеле вышел на свободу после полученного срока в 12 лет тюрьмы

Эдиньо, сын бывшей звезды сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле, снова оказался на свободе, сообщает GloboEsporte. В 2005 году он был обвинен в торговле наркотиками и отмывании денег, однако он отвергал все обвинения в свой адрес. В итоге Эдиньо приговорили к 33 годам лишения свободы. Позже этот срок был сокращен до 12 лет и 10 месяцев.

Сейчас рассматривается апелляция адвокатов Эдиньо. На это время его отпустили на свободу. Отметим, что это уже вторая апелляция, которая будет рассмотрена судом.

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