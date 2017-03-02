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Сын Пеле вышел на свободу после полученного срока в 12 лет тюрьмы

2 марта 2017, 10:03
3

Эдиньо, сын бывшей звезды сборной Бразилии и «Сантоса» Пеле, снова оказался на свободе, сообщает GloboEsporte. В 2005 году он был обвинен в торговле наркотиками и отмывании денег, однако он отвергал все обвинения в свой адрес. В итоге Эдиньо приговорили к 33 годам лишения свободы. Позже этот срок был сокращен до 12 лет и 10 месяцев.

Сейчас рассматривается апелляция адвокатов Эдиньо. На это время его отпустили на свободу. Отметим, что это уже вторая апелляция, которая будет рассмотрена судом.

«Чтобы поесть, я отделял от еды личинок». Как сын Пеле попал в тюрьму за наркотики

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Сантос Пеле
Комментарии (3)
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VITPO
1488442248
На свободу-с чистой совестью!
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ivanthebest
1488450347
Повезло же бедному Пеле с сыном деградатом...
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Luis Figo
1489722379
не надо было баловать его в младенчестве, вот и итог наркоман! Какой отец и какой сын?! (( Причем у многих так родители чуть ли не легенды, а их чадо заканчивают жизнь в тюрьме или вообще хуже от передозировки!!! ((
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