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Уткин сравнил опорных полузащитников с унитазом

1 марта 2017, 09:41
21

Известный футбольный журналист Василий Уткин, размышляя о сущности позиции опорного полузащитника в современном футболе, сравнил игроков этого амплуа с унитазом.

«Ни для кого не секрет, что одним из самых заметных футболистов в английской Премьер-лиге сейчас является представитель «Челси» Н'Голо Канте. Он прекрасный, просто грандиозный, никто с этим не спорит. Но, рассматривая его амплуа, следует понимать, что опорный хавбек в команде – это как унитаз в квартире. В нем самое главное – функционал. Он не должен быть красивым, он может быть любым, но без него вы жить не сможете. Что случится с унитазом – все, огромная проблема. Такова роль и опорника в футболе», – сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».

В текущем сезоне Канте провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Канте Н'Голо Уткин Василий
Комментарии (21)
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Vaval
1488351088
Хоть и грубовато, но правда
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Gullit 76
1488352074
Пора его смывать!
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and4ever86
1488352152
дол6ояб этот Уткин, что в голове, то и изо рта вылетает. Мог бы сравнить с электричеством, холодильником и т.д. Не, говорящей жёппе унитаз ближе...
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овертайм
1488353278
за что люблю васю так это за его яркие перлы и аллегории)
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Васьок86
1488353417
он его просто не любит, вот из ранее накряканного: "...Отдавая должное Нголо Канте, я остаюсь поклонником Матюиди - мне именно этот парень кажется лучшим опорным полузащитником в мире сейчас. Чёрт с ней, со статистикой отборов; у Матюиди есть свой стиль. Это делает его личностью, а не функцией. Он хорош не только объемом работы, не только звериной цепкостью в разрушении - он и в атаке тоже зверь. Он не выжидает - он набрасывается. Он просто божество настоящей игровой агрессии. И, отбирая мяч, он может поддержать атаку до полной потери смысла слова "поддержать", потому что он порой ее просто возглавляет. Таков сегодняшний блеск Матюиди. Мать его иди!..."
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Андрей 26 rus
1488353439
Это свино-утка ещё и крякает эксперт епать
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kara-mba
1488355310
В малом количестве Вася бесподобен!
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Den Bull
1488355994
Считаю Уткина лучшим комментатором всех времён и народов! То как он комментирует матчи просто прикольно, ни один так не умеет.
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ALeX-161-rus
1488356198
Я бы сравнил Уткина с огромной жирной свиньей. Причем не только внешне.
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Zeff
1488360120
Вася наверно, очередной унитаз сломал. Вот и горе. Ну, ничего, Тина мат.помощь выпишет.
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