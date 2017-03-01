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    Уткин сравнил опорных полузащитников с унитазом

    Известный футбольный журналист Василий Уткин, размышляя о сущности позиции опорного полузащитника в современном футболе, сравнил игроков этого амплуа с унитазом.

    «Ни для кого не секрет, что одним из самых заметных футболистов в английской Премьер-лиге сейчас является представитель «Челси» Н'Голо Канте. Он прекрасный, просто грандиозный, никто с этим не спорит. Но, рассматривая его амплуа, следует понимать, что опорный хавбек в команде – это как унитаз в квартире. В нем самое главное – функционал. Он не должен быть красивым, он может быть любым, но без него вы жить не сможете. Что случится с унитазом – все, огромная проблема. Такова роль и опорника в футболе», – сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».

    В текущем сезоне Канте провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 09:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 1 марта 2017, 13:36

      Где сортир,там и туалетный утенок,реалия жизни.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 1 марта 2017, 13:01

      Уткину без опорника хана))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 марта 2017, 12:22

      Вася наверно, очередной унитаз сломал. Вот и горе. Ну, ничего, Тина мат.помощь выпишет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 1 марта 2017, 12:20

      Странное сравнение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 1 марта 2017, 11:16

      Я бы сравнил Уткина с огромной жирной свиньей. Причем не только внешне.

      2
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > ALeX-161-rus 1 марта 2017, 12:09

      Ты на себя взгляни сначала, красавец аполлон, а Уткин все по делу сказал

      4
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      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > MaS1KrE 1 марта 2017, 12:27

      Может и не Аполлон,но сравнивать людей с местом,куда гадят,не очень как то красиво.
      И да,фанат Уткина,Я тебя не трогал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > ALeX-161-rus 1 марта 2017, 13:40

      Ну во-первых я не фанат уткина, потому что он мясной, а я конявый,гы
      Во-вторых как раз это сравнение самое уместное, в стиле уткина, туалет выполняет грязную работу и без него ты не обойдешься, чуешь насколько глубокое сравнение? а ты все про говно думаешь

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 марта 2017, 11:13

      Считаю Уткина лучшим комментатором всех времён и народов! То как он комментирует матчи просто прикольно, ни один так не умеет.

      5
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 1 марта 2017, 11:01

      В малом количестве Вася бесподобен!

      1
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 1 марта 2017, 10:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это свино-утка ещё и крякает эксперт епать

      -6
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 1 марта 2017, 10:30

      он его просто не любит, вот из ранее накряканного: "...Отдавая должное Нголо Канте, я остаюсь поклонником Матюиди - мне именно этот парень кажется лучшим опорным полузащитником в мире сейчас. Чёрт с ней, со статистикой отборов; у Матюиди есть свой стиль. Это делает его личностью, а не функцией. Он хорош не только объемом работы, не только звериной цепкостью в разрушении - он и в атаке тоже зверь. Он не выжидает - он набрасывается. Он просто божество настоящей игровой агрессии. И, отбирая мяч, он может поддержать атаку до полной потери смысла слова "поддержать", потому что он порой ее просто возглавляет. Таков сегодняшний блеск Матюиди. Мать его иди!..."

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 1 марта 2017, 10:27

      за что люблю васю так это за его яркие перлы и аллегории)

      6
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