Уткин сравнил опорных полузащитников с унитазом

Известный футбольный журналист Василий Уткин, размышляя о сущности позиции опорного полузащитника в современном футболе, сравнил игроков этого амплуа с унитазом.

«Ни для кого не секрет, что одним из самых заметных футболистов в английской Премьер-лиге сейчас является представитель «Челси» Н'Голо Канте. Он прекрасный, просто грандиозный, никто с этим не спорит. Но, рассматривая его амплуа, следует понимать, что опорный хавбек в команде – это как унитаз в квартире. В нем самое главное – функционал. Он не должен быть красивым, он может быть любым, но без него вы жить не сможете. Что случится с унитазом – все, огромная проблема. Такова роль и опорника в футболе», – сказал Уткин в эфире «Эхо Москвы».

В текущем сезоне Канте провел 25 матчей в Премьер-лиге, в которых забил один гол.