Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок Италии. Дубль Дибалы и гол Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Наполи»

Кубок Италии. Дубль Дибалы и гол Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Наполи»

1 марта 2017, 00:40
4

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле одержал волевую победу над «Наполи».

«Адзурри» повели в счете после гола Хосе Кальехона на 36-й минуте поединка. В самом начале второй половины встречи Пауло Дибала с пенальти восстановил равновесие, а через 17 минут Гонсало Игуаин вывел «старую синьору» вперед. И буквально тут же Дибала вновь с 11-метровой отметки довел преимущество туринцев до двух мячей, установив окончательный счет.

Ответный матч в Неаполе состоится 5 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

Ювентус – Наполи – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кальехон, 36; 1:1 – Дибала, 47 (с пенальти); 2:1 – Игуаин, 64; 3:1 – Дибала, 69 (с пенальти).

Календарь Кубка Италии

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Кубок Ювентус Наполи
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
jaxtr
1488318391
эх....а так всё хорошо для Наполи начиналось.....больше мячом владели...смотрелись неплохо......в серединке не хватает опытных игроков((
Ответить
DIDI 23
1488319567
С победой!
Ответить
яйва-яйва
1488319844
отлично!
Ответить
Александр 13
1488324022
Дибала конечно классный футболист, но мог бы себя и в прыжках в воду попробывать , явно нырял в эпизоде с пенальтии.
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили Мостового
23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Все новости
Все новости
Кубок Италии. «Интер» выиграл турнир, победив в финале «Лацио»
13 мая
Где смотреть матч «Лацио» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 13 мая 2026
12 мая
Определились финалисты Кубка Италии
23 апреля
Кубок Италии. «Интер» стал первым финалистом, совершив камбэк с «Комо»
21 апреля
1
Результаты первых полуфиналов Кубка Италии
5 марта
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
12 февраля
Кубок Италии. «Наполи» вылетел в 1/4 финала от команды Фабрегаса
11 февраля
1
Кубок Испании. «Атлетико» уничтожил «Бетис» и последним пробился в 1/2 финала
6 февраля
Кубок Италии. «Аталанта» разнесла «Ювентус» и вышла в полуфинал
6 февраля
Кубок Испании. «Атлетик» и «Сосьедад» без Захаряна пробились в 1/2 финала
5 февраля
Кубок Италии. «Интер» стал первым полуфиналистом, победив «Торино»
5 февраля
Определились четвертьфинальные пары Кубка Италии
28 января
Кубок Италии. «Рома» вылетела, пропустив на 90-й минуте
14 января
1
Кубок Италии. «Милан» вылетел в 1/8 финала (0:1), проиграв впервые с августа
2025.12.05 01:06
Кубок Италии. Дебютный гол Нкунку помог «Милану» выбить «Лечче»
2025.09.23 23:59
«Динамо» заработало на победе «Болоньи» в Кубке Италии
2025.05.19 21:25
Кубок Италии. «Болонья» с экс-игроком «Динамо» впервые за 51 год взяла трофей, победив в финале «Милан» (1:0)
2025.05.15 00:02
2
Игрок «Болоньи» узнал, что стал победителем Кубка Италии, за 3 недели до финала
2025.05.03 12:06
Кубок Италии. «Милан» стал первым финалистом, разгромив в дерби «Интер» (3:0)
2025.04.24 00:00
3
Где смотреть матч «Интер» – «Милан»: во сколько прямая трансляция: 23 апреля 2025
2025.04.22 11:29
Кубок Италии. «Милан» и «Интер» сыграли вничью в первом полуфинале
2025.04.02 23:55
Реакция Радимова на сенсационный вылет «Ювентуса» из Кубка Италии
2025.02.27 12:12
Тренер «Ювентуса»: «Мы достигли дна»
2025.02.27 10:40
Стали известны полуфинальные пары Кубка Италии
2025.02.27 08:23
1
Кубок Италии. «Ювентус» вылетел от «Эмполи», проиграв в серии пенальти
2025.02.27 01:08
Кубок Италии. «Интер» прошел в 1/2 финала, обыграв «Лацио» (2:0)
2025.02.26 00:56
Кубок Италии. «Милан» победил «Рому» (3:1) и вышел в полуфинал, Феликс забил в дебютном матче
2025.02.06 00:59
Кубок Италии. «Аталанта» вылетела, проиграв «Болонье» (0:1)
2025.02.05 00:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+