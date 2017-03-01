Кубок Италии. Дубль Дибалы и гол Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Наполи»

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле одержал волевую победу над «Наполи».

«Адзурри» повели в счете после гола Хосе Кальехона на 36-й минуте поединка. В самом начале второй половины встречи Пауло Дибала с пенальти восстановил равновесие, а через 17 минут Гонсало Игуаин вывел «старую синьору» вперед. И буквально тут же Дибала вновь с 11-метровой отметки довел преимущество туринцев до двух мячей, установив окончательный счет.

Ответный матч в Неаполе состоится 5 апреля.

Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

Ювентус – Наполи – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кальехон, 36; 1:1 – Дибала, 47 (с пенальти); 2:1 – Игуаин, 64; 3:1 – Дибала, 69 (с пенальти).

Календарь Кубка Италии