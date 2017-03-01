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    Кубок Италии. Дубль Дибалы и гол Игуаина принесли «Ювентусу» победу над «Наполи»

    В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле одержал волевую победу над «Наполи».

    «Адзурри» повели в счете после гола Хосе Кальехона на 36-й минуте поединка. В самом начале второй половины встречи Пауло Дибала с пенальти восстановил равновесие, а через 17 минут Гонсало Игуаин вывел «старую синьору» вперед. И буквально тут же Дибала вновь с 11-метровой отметки довел преимущество туринцев до двух мячей, установив окончательный счет.

    Ответный матч в Неаполе состоится 5 апреля.

    Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

    Ювентус – Наполи – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кальехон, 36; 1:1 – Дибала, 47 (с пенальти); 2:1 – Игуаин, 64; 3:1 – Дибала, 69 (с пенальти).

    Календарь Кубка Италии

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 00:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 1 марта 2017, 02:20

      Дибала конечно классный футболист, но мог бы себя и в прыжках в воду попробывать , явно нырял в эпизоде с пенальтии.

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 1 марта 2017, 01:10

      отлично!

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 1 марта 2017, 01:06

      С победой!

      1
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      Рейтинг: +24

      jaxtr 1 марта 2017, 00:46

      эх....а так всё хорошо для Наполи начиналось.....больше мячом владели...смотрелись неплохо......в серединке не хватает опытных игроков((

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