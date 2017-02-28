Линекер: «Надеюсь, «Лестер» пригласит Раньери на домашний матч и устроит достойное прощание»

Футбольный эксперт телеканал BT Sport Гари Линекер прокомментировал победу «Лестера» над «Ливерпулем» (3:1) в матче 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Отличный результат для «Лестера». Жду интервью в стиле «мы сделали это для Клаудио». Надеюсь, клуб пригласит Раньери на домашний матч и устроит ему достойное прощание», — написал англичанин в Twitter.

Победа на «Кинг Пауэр» стала для действующих чемпионов Англии первой в чемпионате в 2017-м году.

Раньери был уволен с поста главного тренера команды 23-го февраля.