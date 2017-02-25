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  • Червиченко: «Возвращение Лоськова – это что-то. Похоже, у руководства «Локомотива» все спуталось в голове»

Червиченко: «Возвращение Лоськова – это что-то. Похоже, у руководства «Локомотива» все спуталось в голове»

25 февраля 2017, 22:50
15

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с возобновлением игровой карьеры тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова. Напомним, железнодорожники подписали с 43-летним специалистом контракт, рассчитанный до конца сезона.

«Это что-то. Уважительно отношусь к Диме, к его карьере. Он ведь мой земляк, заканчивал ростовский интернат. Но эти камбэки в 40 с чем-то лет мне непонятны. Похоже, у руководства «Локо» все спуталось в голове. По-другому не могу это объяснить», – сказал Червиченко.

Напомним, в 2013 году Лоськов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. За московский клуб полузащитник будет выступать под 10-м номером.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Червиченко Андрей
Комментарии (15)
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Chernyi Lis
1488052310
а его вообще выпустят?))) посмотреть бы хоть разок..
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aimer1988
1488055173
Если не может объяснить, это не значит, что у Локо что-то в голове спуталось. Может на свои мозги глянуть надо? Сказали же прямо: заявляем, чтобы на 5-10 минут выпустить ради рекорда, что непонятного-то?
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пряник929
1488056590
Каждый победный матч будут в конце выпускать и будем видеть на экранах страны Х...Й ВАМ.....
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Zeff
1488078651
У нас Анатолий Давыдов в 44 года В 1997 сыграл 15 матчей за Зенит.
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a_who
1488083650
скоро Шпалыч сам в бутсах выбежит ! )))
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Антибиотик
1488091008
Эта жирная свинья опять комментирует и обсуждает решения других клубов? Хуже бабы базарной, реально.
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LokoGoGo
1488101609
жирный червяк уже не знает, куда ему засунуться. все прекрасно знают, что Лоськов хочет провести полноценный прощальный официальный матч
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