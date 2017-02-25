Червиченко: «Возвращение Лоськова – это что-то. Похоже, у руководства «Локомотива» все спуталось в голове»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации с возобновлением игровой карьеры тренера «Локомотива» Дмитрия Лоськова. Напомним, железнодорожники подписали с 43-летним специалистом контракт, рассчитанный до конца сезона.

«Это что-то. Уважительно отношусь к Диме, к его карьере. Он ведь мой земляк, заканчивал ростовский интернат. Но эти камбэки в 40 с чем-то лет мне непонятны. Похоже, у руководства «Локо» все спуталось в голове. По-другому не могу это объяснить», – сказал Червиченко.

Напомним, в 2013 году Лоськов объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. За московский клуб полузащитник будет выступать под 10-м номером.