Обамеянг сравнялся с Левандовски по количеству голов за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг отметился дублем в матче 22-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (3:0). Таким образом, 27-летний габонец довел личный счет голов за немецкий клуб во всех турнирах до 103, сравнявшись по этому показателю с экс-форвардом «шмелей» Робертом Левандовски.

Напомним, Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года. Действующий контракт игрока с дортмундской командой рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «шмелей» в Бундеслиге 20 матчей, в которых забил 18 голов.