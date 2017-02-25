Зидан заявил, что Бэйл готов на 100 процентов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан накануне встречи 24-го тура Примеры с «Вильярреалом» рассказал о физическом состоянии хавбека Гарета Бэйла.

Кроме того, француз уклонился от ответа на вопрос, какой результат устроит его в матче между «Атлетико» и «Барселоной».

«Готовность Бэйла – 100 процентов. Если говорить лишь о физическом аспекте, то его восстановление завершено.

Мы будем контролировать лишь нашу встречу с «Вильярреалом». Повлиять на то, что будет происходить в матче «Атлетико» – «Барселона» я не в состоянии», – сказал Зидан.

Поединок «Вильярреал» – «Реал» состоится в воскресенье, 26 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени.