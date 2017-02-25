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  • Геркус заявил, что Лоськов может сыграть в нескольких матчах «Локомотива» во второй части сезона

Геркус заявил, что Лоськов может сыграть в нескольких матчах «Локомотива» во второй части сезона

25 февраля 2017, 12:18
9

Президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о перспективах полузащитника Дмитрия Лоськова в составе железнодорожников. Вчера, 24 февраля, 43-летний ветеран, входящий в нынешний тренерский штаб команды, был заявлен на сезон в качестве игрока.

«Пока мы не можем сказать конкретно, в каком из матчей чемпионата России на поле выйдет Дмитрий Лоськов. Это может быть как один матч, так и несколько, все будет зависеть от решения главного тренера. Естественно, мы бы хотели, чтобы Дмитрий вышел на поле в одном из домашних матчей, чтобы его увидели наши болельщики.

Я наблюдал за тренировками Лоськова на сборах и могу сказать, что с каждым днем он прибавлял», – добавил он.

Лоськов защищал цвета красно-зеленых в сезонах 1997-2007 и 2010-2013. За это время он принял участие в 321-м поединке в чемпионате России, записав на свой счет 99 голов. В последний раз хавбек выходил на поле в 2013 году.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Геркус Илья
Комментарии (9)
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афоня72
1488016050
Видно в клуб 100 сильно хочет, молодец.
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marslond
1488020205
С таким же успехом можно дать шанс молодёжи. Честно, непонятное решение Локо.
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Tostao
1488026776
Если такие возрастные игроки появляются на поле, то это верный признак глубочайшего кризиса в нашем футболе. При Советах 30 лет - это уже приговор, не важно что ты за игрок. Михаила Месхи в 33 настоятельно попросили уйти, а на прощальном матче с чемпионом Уругвая - "Насьоналем": "Как только кончился первый тайм, ребята подхватили меня на руки и понесли. Уругвайцы сначала подумали, что у нас традиция такая - уносить на руках лучших игроков. Они слышали, что кого-то собираются провожать, но не думали, что меня. Когда тренеру "Насьоналя", бразильцу Зезе Морейра, объяснили, что я ухожу из футбола, он в недоумении развел руками: "Он уходит, а эти остаются?" Вот это я понимаю.
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yorgenbarenz
1488027291
Чёрт знает чем,занимаются люди. Не дали 100-й гол забить в своё время...
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Joko21
1488030216
ему срочно нужно пробиться в клуб 100! Удачи Лоськову!
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