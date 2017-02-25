Геркус заявил, что Лоськов может сыграть в нескольких матчах «Локомотива» во второй части сезона

Президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о перспективах полузащитника Дмитрия Лоськова в составе железнодорожников. Вчера, 24 февраля, 43-летний ветеран, входящий в нынешний тренерский штаб команды, был заявлен на сезон в качестве игрока.

«Пока мы не можем сказать конкретно, в каком из матчей чемпионата России на поле выйдет Дмитрий Лоськов. Это может быть как один матч, так и несколько, все будет зависеть от решения главного тренера. Естественно, мы бы хотели, чтобы Дмитрий вышел на поле в одном из домашних матчей, чтобы его увидели наши болельщики.

Я наблюдал за тренировками Лоськова на сборах и могу сказать, что с каждым днем он прибавлял», – добавил он.

Лоськов защищал цвета красно-зеленых в сезонах 1997-2007 и 2010-2013. За это время он принял участие в 321-м поединке в чемпионате России, записав на свой счет 99 голов. В последний раз хавбек выходил на поле в 2013 году.