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    Источник: Гризманн не перейдет в «Манчестер Юнайтед», потому что хочет остаться в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не планирует переходить в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, 25-летний француз хочет выступать за мадридскую команду и дальше, поэтому отклонит предложение английского клуба.

    Напомним, ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна форвард станет игроком «красных дьяволов». По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.

    Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «матрасников» в Примере 22 матча, в которых забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Skysports

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    22.02.2017 19:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 22 февраля 2017, 20:06

      дело в сумме контракта

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 22 февраля 2017, 20:00

      Читайте скоро: Гризманн не останется в Атлетико, так как хочется перейти в МЮ . . . а также . . . Моуриньо покидает МЮ, и Гризманн остается в Атлетико . . . Руководство МЮ передумало отпускать Моуриньо, Гризманн передумал не переходит в МЮ . . . Моуриньо сомневается, Гризманн тоже

      2
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro > Аристократ Олжик 23 февраля 2017, 13:05

      аналитик!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      oreshko 22 февраля 2017, 19:55

      очередная новость о бесполезной теме.

      0
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