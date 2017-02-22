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Агуэро: «Никогда не говорил, что хочу покинуть «Сити»

22 февраля 2017, 08:25
2

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который отметился двумя голами в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (5:3), поделился впечатлениями об игре, а также порассуждал относительно своих шансов закрепиться в составе.

«Мы очень хорошо ладим с Гвардиолой. Это тот тренер, который от всех своих игроков прежде всего требует дополнительных усилий. Он всегда просит, чтобы я прибавил, чтобы я и вся команда играли самоотверженно. К счастью, в этом матче нам все это удалось. Посмотрим, сработает ли это в следующей игре.

Я понимаю, что результат противостояния еще не решен. Но для нас важно, что мы выиграли с перевесом в два гола. Если бы победа была минимальной, было бы сложнее в ответной встрече.

Только тренер определяет перед игрок, кому выходить на поле. Единственное, что я могу сделать, – продолжать бороться за место в составе, доказывать свою состоятельность на тренировках. К счастью, тренер рассчитывает на меня, теперь я должен помочь команде и показать все, на что способен.

Я никогда не говорил, что хочу покинуть «Сити». Но по окончании сезона решение буду принимать не я, а клуб», – сказал Агуэро.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Манчестер Сити Монако Агуэро Серхио Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Амба Нагорск
1487743028
Вспомнился Карлос Тэвес. Разочаровался жизнью в Китае. Все, говорит, на меня косо смотрят )
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Bozman88
1487747477
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