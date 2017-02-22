Стерлинг: «Рад, что мне довелось сыграть в таком матче»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Монако» (5:3). Англичанин подчеркнул, что соперник создавал трудности его команде на протяжении всей встречи.

«Я рад, что мне довелось принять участие в таком матче. Соперника жестко играл против нас, постоянно создавал трудности. Но в итоге мы победили, и это самое главное.

Всегда неприятно проигрывать по ходу игры, но мы сегодня хорошо поработали. Играли в свой футбол, который принес нам результат», – сказал Стерлинг.

Напомним, ответная встреча «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 15 марта на стадионе «Луи-Дозьем».

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