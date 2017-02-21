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    Гвардиола: «Люди, наверное, полагают, что «Манчестер Сити» обязан выходить в плей-офф Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако» заявил, что «горожане» являются счастливчиками, так как далеко не всем большим клубам удается выступить в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.

    Встреча состоится сегодня, 21 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «Оказаться в плей-офф Лиги чемпионов – задача не из простых. Люди, наверное, полагают, что раз «Сити» выступает в самой престижной лиге, в Англии самые престижные СМИ, и у нас огромнейший рекламный контракт, – мы просто обязан выходить в эту стадию. Однако у многих топ-клубов это не вышло. И тут можно лишь смириться.

    Мы являемся счастливчиками. За нашим выступлением будет следить вся Европа, все будут разбирать нашу игру и разнесут нас в пух и прах, если нам не удастся победить, либо же будут петь нам хвалебные оды в случае выигрыша», – сказал Гвардиола.

    Источник: The Times

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    21.02.2017 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 февраля 2017, 23:14

      Мне вообще все равно)

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