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    Зидан не считает, что «Барселона» угодила в кризис

    По мнению главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, «Барселона» не испытывает никакого кризиса, несмотря на разгромное гостевое поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним также, что в поединке 23-го тура Примеры с «Леганесом» в минувшее воскресенье сине-гранатовые не без сложностей добыли три очка благодаря голу нападающего Лионеля Месси с пенальти на 90-й минуте.

    «Кризис в «Барселоне»? Я бы так не сказал. Извините за столь лаконичный ответ, – сказал Зидан.

    После 23-х туров каталонцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Реала» на одно очко. При этом сливочные провели на две встречи меньше.

    Источник: Marca

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    21.02.2017 20:28
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