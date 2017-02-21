Зидан не считает, что «Барселона» угодила в кризис

По мнению главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, «Барселона» не испытывает никакого кризиса, несмотря на разгромное гостевое поражение от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним также, что в поединке 23-го тура Примеры с «Леганесом» в минувшее воскресенье сине-гранатовые не без сложностей добыли три очка благодаря голу нападающего Лионеля Месси с пенальти на 90-й минуте.

«Кризис в «Барселоне»? Я бы так не сказал. Извините за столь лаконичный ответ, – сказал Зидан.

После 23-х туров каталонцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Реала» на одно очко. При этом сливочные провели на две встречи меньше.