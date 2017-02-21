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    «Барселона» летом хочет приобрести чемпиона Европы 2016 года

    «Барселона» планирует усилить позицию правого защитника. В сферу интересов каталонского клуба попал игрок обороны «Саутгемптона» Седрик Соареш. Сообщается, что сине-гранатовые хотят приобрести победителя Евро-2016 в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов.

    Напомним, что «святые» купили Соареша летом 2015 года из «Спортинга» за 4,7 миллиона фунтов.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    21.02.2017 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 21 февраля 2017, 18:50

      два Суареса есть, теперь ещё Суареш нужен) скоро в основе будут играть 9 Суаресов Месси и Неймар=)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 21 февраля 2017, 18:20

      да на вряд ли ))

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 21 февраля 2017, 17:27

      а я думал Роналду купят

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 21 февраля 2017, 14:20

      Старичков сначала разгрузить надо

      0
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      Рейтинг: +26

      pntrz 21 февраля 2017, 14:00

      странный трансфер

      0
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