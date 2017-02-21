«Барселона» летом хочет приобрести чемпиона Европы 2016 года

два Суареса есть, теперь ещё Суареш нужен) скоро в основе будут играть 9 Суаресов Месси и Неймар=)
«Барселона» планирует усилить позицию правого защитника. В сферу интересов каталонского клуба попал игрок обороны «Саутгемптона» Седрик Соареш. Сообщается, что сине-гранатовые хотят приобрести победителя Евро-2016 в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов.
Напомним, что «святые» купили Соареша летом 2015 года из «Спортинга» за 4,7 миллиона фунтов.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.