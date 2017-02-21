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«Барселона» летом хочет приобрести чемпиона Европы 2016 года

21 февраля 2017, 12:13
5

«Барселона» планирует усилить позицию правого защитника. В сферу интересов каталонского клуба попал игрок обороны «Саутгемптона» Седрик Соареш. Сообщается, что сине-гранатовые хотят приобрести победителя Евро-2016 в летнее трансферное окно. Сумма сделки может составить 15 миллионов фунтов.

Напомним, что «святые» купили Соареша летом 2015 года из «Спортинга» за 4,7 миллиона фунтов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии португалец провел 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Трансферы Саутгемптон Барселона Соареш Седрик
Комментарии (5)
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pntrz
1487674816
странный трансфер
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макс438
1487676038
Старичков сначала разгрузить надо
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Тони Монтана
1487687232
а я думал Роналду купят
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Luis Figo
1487690410
да на вряд ли ))
Ответить
ПаХан638
1487692203
два Суареса есть, теперь ещё Суареш нужен) скоро в основе будут играть 9 Суаресов Месси и Неймар=)
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