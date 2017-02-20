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    Бубнов: «Миранчук уйдет из «Локомотива» уже этой зимой»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук покинет клуб в текущее трансферное окно. Напомним, ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Рубин».

    «По последней информации Алексей Миранчук уйдет из «Локомотива» уже этой зимой. Раньше все обрадовались, когда он забрал свое заявление об увольнении из клуба. Но там было просто неправильное решение, которое он потом исправил. Президент «Локомотива» также подтвердил, что Миранчука в команде не будет», – сказал Бубнов.

    Трансферное окно в России закроется 24 февраля.

    Источник: Спорт FM

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    20.02.2017 22:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 21 февраля 2017, 20:28

      бубнов иди ты лучше в фнл слухи свои бредовые распускай,сарафанное радио

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 февраля 2017, 03:32

      Опять то-то, да потому, когда-же наконец он куда-нибудь перейдёт?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 21 февраля 2017, 00:09

      не велика потеря

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 февраля 2017, 00:03

      всё он знает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 20 февраля 2017, 23:02

      Бубен решил просто пересказать вью Геркуса?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 февраля 2017, 22:50

      Странное дело творится в Лохомотиве....

      -1
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