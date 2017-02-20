Бубнов: «Миранчук уйдет из «Локомотива» уже этой зимой»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук покинет клуб в текущее трансферное окно. Напомним, ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Рубин».

«По последней информации Алексей Миранчук уйдет из «Локомотива» уже этой зимой. Раньше все обрадовались, когда он забрал свое заявление об увольнении из клуба. Но там было просто неправильное решение, которое он потом исправил. Президент «Локомотива» также подтвердил, что Миранчука в команде не будет», – сказал Бубнов.

Трансферное окно в России закроется 24 февраля.