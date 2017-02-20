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Бубнов: «Миранчук уйдет из «Локомотива» уже этой зимой»

20 февраля 2017, 22:46
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук покинет клуб в текущее трансферное окно. Напомним, ранее сообщалось, что в игроке заинтересован «Рубин».

«По последней информации Алексей Миранчук уйдет из «Локомотива» уже этой зимой. Раньше все обрадовались, когда он забрал свое заявление об увольнении из клуба. Но там было просто неправильное решение, которое он потом исправил. Президент «Локомотива» также подтвердил, что Миранчука в команде не будет», – сказал Бубнов.

Трансферное окно в России закроется 24 февраля.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Миранчук Алексей Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Par Mezan
1487620232
Странное дело творится в Лохомотиве....
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Антибиотик
1487620979
Бубен решил просто пересказать вью Геркуса?
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LokoGoGo
1487624589
всё он знает
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Александр Домаза
1487624990
не велика потеря
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арейская
1487637153
Опять то-то, да потому, когда-же наконец он куда-нибудь перейдёт?
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serghio1990
1487698105
бубнов иди ты лучше в фнл слухи свои бредовые распускай,сарафанное радио
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