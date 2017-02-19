Месси, Суарес и Неймар выйдут с первых минут матча между «Барселоной» и «Леганесом»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Леганеса» на матч 23-го тура Примеры.

«Барселона»: Тер Штеген, Динь, Матье, Умтити, Роберто, Ракитич, Гомеш, Рафинья, Неймар, Суарес, Месси.

«Леганес»: Эррерин, Тито, Мантовани, Сиовас, Рико, Мартин, Моран, Габриэл, Шимановски, Эль-Жар, Герреро.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

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