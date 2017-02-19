Товарищеский матч. ЦСКА оказался сильнее «Сарпсборга», Фернандес отметился забитым мячом

В товарищеском матче ЦСКА на сборе в Испании добился победы над норвежским «Сарпсборгом» – 3:1. Отметим, что все голы были забиты во втором тайме, в составе московского клуба забитым мячом отметился защитник Марио Фернандес.

Напомним, на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет восемь баллов.

Товарищеский матч

Сарпсборг (Норвегия) – ЦСКА (Россия) – 1:3 (1:3)

Голы: 0:1 – Фернандес, 47; 0:2 – Дзагоев, 53; 0:3 – Головин, 64; 1:3 – Ларсен, 76.