Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. ЦСКА оказался сильнее «Сарпсборга», Фернандес отметился забитым мячом

    В товарищеском матче ЦСКА на сборе в Испании добился победы над норвежским «Сарпсборгом» – 3:1. Отметим, что все голы были забиты во втором тайме, в составе московского клуба забитым мячом отметился защитник Марио Фернандес.

    Напомним, на данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет восемь баллов.

    Товарищеский матч

    Сарпсборг (Норвегия) – ЦСКА (Россия) – 1:3 (1:3)

    Голы: 0:1 – Фернандес, 47; 0:2 – Дзагоев, 53; 0:3 – Головин, 64; 1:3 – Ларсен, 76.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2017 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 20 февраля 2017, 06:00

      Молодцы! Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 20 февраля 2017, 00:33

      Поздравляю! Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 20 февраля 2017, 00:21

      Поздравляю с победой! Так держать!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 19 февраля 2017, 20:23

      С победой! Так и продолжать!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11