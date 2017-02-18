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  • Широков не уверен, что получит предложение, которое заставит его возобновить карьеру

Широков не уверен, что получит предложение, которое заставит его возобновить карьеру

18 февраля 2017, 14:15
8

Бывший капитан сборной России Роман Широков заявил, что не пока получал предложений ни от одного из клубов. 35-летний футболист не уверен, что ему предложат достойный контракт, ради которого он смог бы возобновить карьеру.

Напомним, экс-игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА объявил об уходе из большого футбола в июля прошлого года. В декабре агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника, сообщил, что Широков может вернуться на поле. Немногим позже президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что екатеринбуржцы сделали хавбеку официальное предложение, на которое в итоге так и не был получен ответ.

«Меня пока никто и не приглашал. Не думаю, что будет достойное предложение», – сказал Широков.

Источник: ТАСС
Широков Роман
Комментарии (8)
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Asbjorn
1487416752
Достойный его нынешнего уровня?или какой он сам посчитает достойным?
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Аид666
1487417199
Запросы если не понизит, никто и не пригласит.. скорости нет, одна пятка осталась...
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VVM1964
1487417254
БОЛЬШИМ КЛУБАМ ШИРОКОВ НЕ НУЖЕН , А ОСТАЛЬНЫЕ ЕГО НЕ ПРОКОРМЯТ .
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ИванЯ
1487421630
Уверен, что не получит
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maksspartak
1487423421
да и правильно ))) пускай дома сидит
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dudkadim
1487424316
ну конечно
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ruslankarakol
1487424323
Если бы хотел играть денег не ждал бы
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polt
1487427569
Сиди уже на попе ровно... Отыграл свое...
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