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    Широков не уверен, что получит предложение, которое заставит его возобновить карьеру

    Бывший капитан сборной России Роман Широков заявил, что не пока получал предложений ни от одного из клубов. 35-летний футболист не уверен, что ему предложат достойный контракт, ради которого он смог бы возобновить карьеру.

    Напомним, экс-игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА объявил об уходе из большого футбола в июля прошлого года. В декабре агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника, сообщил, что Широков может вернуться на поле. Немногим позже президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что екатеринбуржцы сделали хавбеку официальное предложение, на которое в итоге так и не был получен ответ.

    «Меня пока никто и не приглашал. Не думаю, что будет достойное предложение», – сказал Широков.

    Источник: ТАСС

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    18.02.2017 14:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4934

      polt 18 февраля 2017, 17:19

      Сиди уже на попе ровно... Отыграл свое...

      0
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      Рейтинг: +33

      ruslankarakol 18 февраля 2017, 16:25

      Если бы хотел играть денег не ждал бы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 18 февраля 2017, 16:25

      ну конечно

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 18 февраля 2017, 16:10

      да и правильно ))) пускай дома сидит

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 18 февраля 2017, 15:40

      Уверен, что не получит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 18 февраля 2017, 14:26

      Запросы если не понизит, никто и не пригласит.. скорости нет, одна пятка осталась...

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 февраля 2017, 14:19

      Достойный его нынешнего уровня?или какой он сам посчитает достойным?

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