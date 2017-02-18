Широков не уверен, что получит предложение, которое заставит его возобновить карьеру

Бывший капитан сборной России Роман Широков заявил, что не пока получал предложений ни от одного из клубов. 35-летний футболист не уверен, что ему предложат достойный контракт, ради которого он смог бы возобновить карьеру.

Напомним, экс-игрок «Зенита», «Спартака» и ЦСКА объявил об уходе из большого футбола в июля прошлого года. В декабре агент Арсен Минасов, представляющий интересы полузащитника, сообщил, что Широков может вернуться на поле. Немногим позже президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что екатеринбуржцы сделали хавбеку официальное предложение, на которое в итоге так и не был получен ответ.

«Меня пока никто и не приглашал. Не думаю, что будет достойное предложение», – сказал Широков.