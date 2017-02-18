Клопп: «У «Ливерпуля» хорошая команда, но несколько новых игроков сделают ее лучше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подчеркнул, что клуб ведет трансферную работу. При этом специалист отметил, что торопиться в этом вопросе сейчас не стоит. Также он подчеркнул, что количество приобретений будет зависеть от того, в скольких турнирах красные будут принимать участие в следующем сезоне.

«Мы ведем переговоры с разными людьми – с игроками, агентами, работаем по всем направлениям. Но пока решено не так уж и много. Спешка на данном этапе нам ни к чему. Мы движемся вперед. В конце концов, я уверен, что у нас будет действительно хорошая команда. Она у нас уже есть и несколько игроков только улучшат ее. Мы имеем отличную базу для дальнейшего развития. Трансферы? Смотря, в скольких турнирах мы будем выступать в следующем сезоне.

Мы не должны говорить о Лиге чемпионов, потому что пока туда не квалифицировались. Однако если это произойдет, то мы, конечно, увеличим глубину состава, это не обсуждается. Ведь даже в нынешнем сезоне нам иногда не доставало игроков», – сказал Клопп.