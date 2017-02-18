Аленичев: «Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что в московском клубе были люди, которые не желали ему успеха. Российский специалист при этом подчеркнул, что не ощущал негатива со стороны кого-либо в стане красно-белых.

«Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет. Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей», – заявил Аленичев.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год.