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    Аленичев: «Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что в московском клубе были люди, которые не желали ему успеха. Российский специалист при этом подчеркнул, что не ощущал негатива со стороны кого-либо в стане красно-белых.

    «Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет. Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей», – заявил Аленичев.

    Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год.

    Источник: Спорт FM

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    18.02.2017 10:06
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 13:27

      на такие глупые вопросы лучше не отвечать - по тому что сам после их вопросов будешь глупым выглядеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 19 февраля 2017, 05:08

      иногда лучше помолчать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 18 февраля 2017, 15:11

      Сегодня интервью футболиста появилось, которому за поражение от Арсенала платили. Тренерские заслуги даже Аленичева даже на уровне второй лиги очень дискуссионный вопрос.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 18 февраля 2017, 13:45

      Пора забыть об этом этапе жизни, во всяком случае не вспоминать каждый раз. А то это уже какая-то фобия ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz > Tostao 19 февраля 2017, 13:28

      так не он же это СМИ ничего интересного не может придумать и ковыряется в мусоре

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > ijgiz 19 февраля 2017, 13:38

      А если спрашивают, то отвечать, что тема закрыта. А то вопросы журналюг к Аленичеву, как семя, нашедшее благодатную почву.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > ijgiz 19 февраля 2017, 14:03

      А ты можешь нормально свои мысли формулировать? А каждый твой коммент это взрыв мозга.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 февраля 2017, 13:44

      они будут везде

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 18 февраля 2017, 13:36

      Наверняка так и было.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 февраля 2017, 13:01

      Строже надо было быть с игроками, а недоброжелателей не подпускать к себе
      на пушечный выстрел.

      0
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 18 февраля 2017, 12:34

      недоброжелатели есть у всех

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 12:30

      димон тебе все это не потходить ....я лучше буду помнить тебя какигрока забивавшим гол в финале лиги чемпионов....ни лезь в этот цирк шапито!!!(пока такие как федун там есть ничего хорошего не жди)

      3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 февраля 2017, 11:29

      Мямли - Спартаку не подходят.

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