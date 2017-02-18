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  • Аленичев: «Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели»

Аленичев: «Допускаю, что в «Спартаке» у меня были недоброжелатели»

18 февраля 2017, 10:06
16

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что в московском клубе были люди, которые не желали ему успеха. Российский специалист при этом подчеркнул, что не ощущал негатива со стороны кого-либо в стане красно-белых.

«Клуб состоит не только из 11 футболистов и трех тренеров. Я не исключаю, что такие люди в клубе были. Кому-то не нравился Карпин, а нравился Аленичев, кому-то не нравился Аленичев, а нравился условно Якин, кому-то нравится Каррера, а условно Романцев – нет. Я допускаю, что такие люди были. Но на себе не ощущал негатива со стороны людей», – заявил Аленичев.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с 2015 по 2016 год.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (16)
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Пабло6
1487405699
молодец
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oyabun
1487405864
Допускаю что Аленичев просто хотел напомнить о себе
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Hangeldi
1487406445
уже надоел ныть!!!
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aurora5858
1487406557
Мямли - Спартаку не подходят.
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agil
1487410220
димон тебе все это не потходить ....я лучше буду помнить тебя какигрока забивавшим гол в финале лиги чемпионов....ни лезь в этот цирк шапито!!!(пока такие как федун там есть ничего хорошего не жди)
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Пиво без газа
1487410458
недоброжелатели есть у всех
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vladimir-7
1487412107
Строже надо было быть с игроками, а недоброжелателей не подпускать к себе на пушечный выстрел.
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Tostao
1487414726
Пора забыть об этом этапе жизни, во всяком случае не вспоминать каждый раз. А то это уже какая-то фобия ...
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mgordeev
1487419870
Сегодня интервью футболиста появилось, которому за поражение от Арсенала платили. Тренерские заслуги даже Аленичева даже на уровне второй лиги очень дискуссионный вопрос.
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ijgiz
1487500036
на такие глупые вопросы лучше не отвечать - по тому что сам после их вопросов будешь глупым выглядеть
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