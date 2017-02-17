Орещук – новый спортивный директор московского «Торпедо»

Как жаль Торпедо Москва , клуб ВЕЛИКОГО Эдуарда Стрельцова........просто умирает окончательно.........а когда то во времена СССР , любили этот клуб многие в стране .
Роман Орещук назначен на должность спортивного директора московского «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».
Сроки и подробности договора между сторонами не разглашаются.
Напомним, что ранее Орещук являлся спортивным директором московского «Динамо», которое покинул осенью прошлого года.
«Торпедо» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице ПФЛ.