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    Орещук – новый спортивный директор московского «Торпедо»

    Роман Орещук назначен на должность спортивного директора московского «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

    Сроки и подробности договора между сторонами не разглашаются.

    Напомним, что ранее Орещук являлся спортивным директором московского «Динамо», которое покинул осенью прошлого года.

    «Торпедо» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице ПФЛ.

    Источник: ФК «Торпедо»

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    17.02.2017 15:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 8 апреля 2017, 10:31

      Как жаль Торпедо Москва , клуб ВЕЛИКОГО Эдуарда Стрельцова........просто умирает окончательно.........а когда то во времена СССР , любили этот клуб многие в стране .

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