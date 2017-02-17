Орещук – новый спортивный директор московского «Торпедо»

Роман Орещук назначен на должность спортивного директора московского «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

Сроки и подробности договора между сторонами не разглашаются.

Напомним, что ранее Орещук являлся спортивным директором московского «Динамо», которое покинул осенью прошлого года.

«Торпедо» на данный момент занимает четвертую строчку в турнирной таблице ПФЛ.