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  • Карпин: «Барселона» абсолютно не готова к игре по схеме 4-4-2»

Карпин: «Барселона» абсолютно не готова к игре по схеме 4-4-2»

15 февраля 2017, 07:52
7

Известный футбольный эксперт Валерий Карпин рассказал о том, что его удивило в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной». Бывший тренер «Спартака» раскритиковал схему, по которой играла команда Луиса Энрике.

«С одной стороны, «ПСЖ» удивил. С другой, можно было ожидать все то, что команда делала. А вот кто действительно удивил, это Луис Энрике в «Барселоне».

С первых минут было видно, что команда вышла играть 4-4-2, что она не делала очень давно. Это было в последних играх за 20 минут до конца, когда «Барселона» выигрывала, но чтобы с первых минут – такого не помню давно. Команда абсолютно не готова к такой игре.

Играть 4-4-2 (это оборонительная схема) и пытаться прессинговать на чужой половине поля — все это в конце концов привело к проблемам. Бускетс и Иньеста, два опорных полузащитника, выдвигались так высоко, что за ними была огромная дыра в опорной зоне. После этого вся опасность и голы и приходили.

В случае схемы 4-3-3 тот же Бускетс оставался бы в этой зоне перед центральными защитниками – и проблем можно было бы избежать. У «Барселоны» получилось так, что двум опорникам нужно было выдвигаться далеко вперед, а затем возвращаться. Поэтому не было движения, и атаки «Барселоны» были абсолютно статичны.

«Атлетико» – лучшая на данный момент команда, которая играет 4-4-2. Два опорных полузащитника в такой схеме должны быть, как у нас любят говорить, «собаками». Иньеста, мягко говоря, не «собака» – это игрок разыгрывающий.

Можно говорить и про игровую дисциплину, как в случае, когда Месси при потере мяча не побежал назад. Но Месси никогда и не бегал. Так что не надо сваливать на него эти проблемы. Месси приходилось смещаться в опорную зону, потому что там не хватало игрока, и оттуда пытаться доставить мяч вперед. То есть проблема заключалась в том, что Месси получал мячи на своей половине поля.

Эту схему можно использовать, и она используется многими тренерами. Ее можно использовать и с таким подбором игроков, как у «Барселоны», но философия игры тогда должна меняться. То есть при этой схеме ты не можешь прессинговать так высоко, как это пыталась сделать «Барселона», – сказал Карпин.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» закончился со счетом 4:0.

Источник: «Матч ТВ»
Лига чемпионов ПСЖ Барселона Карпин Валерий Энрике Луис
Комментарии (7)
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Александр 13
1487139421
ВАЛЛЕРА давай в Барсу, поставь им игру.
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trudovik
1487139699
Супер Валера всё четко разложил
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Garfild 44
1487140608
!!!!
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Zeff
1487141203
Оказывается всё так просто. Ну, силён Валера.
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lekseij2007
1487141673
Респект, Валера!
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Симбир
1487145482
Валерий Георгиевич СРАЗУ после игры делает прекрасный разбор ошибок Барсы. Браво! Вот только Эмери не похвалил. Пора бы признать ту давнюю ошибку с "тренеришкой". http://matchtv.ru/programms/vnm/matchtvvideo_NI717893_clip_PSG_Barcelona_Valeriy_Karpin
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TAF
1487157432
Ну тактик,наконец то на хватался, давай опять в спартак
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