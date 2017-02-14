Ломбертс: «Андерлехт» здорово прибавил с матчей против «Ростова»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, на данный момент бельгийский клуб выглядит гораздо сильнее, чем перед началом турнира.

– Вы смотрели матчи «Андерлехта» и «Ростова» летом прошлого года в предварительном раунде Лиги чемпионов?

– Да.

– С тех пор бельгийцы стали сильнее?

– Они здорово прибавили. С «Ростовом» наш соперник играл в июле-августе, когда в команде только-только сменился тренер – вместо албанца Бесника Хаси пришел швейцарец Рене Вайлер. Плюс клуб купил двух сильных игроков. Тогда еще шел процесс притирки, а сейчас «Андерлехт» полностью перестроился, привык к идеям нового специалиста, наладил игровые связи.

Напомним, первый матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча состоится 23 февраля.