Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ломбертс: «Андерлехт» здорово прибавил с матчей против «Ростова»

Ломбертс: «Андерлехт» здорово прибавил с матчей против «Ростова»

14 февраля 2017, 22:02
3

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, на данный момент бельгийский клуб выглядит гораздо сильнее, чем перед началом турнира.

– Вы смотрели матчи «Андерлехта» и «Ростова» летом прошлого года в предварительном раунде Лиги чемпионов?

– Да.

– С тех пор бельгийцы стали сильнее?

– Они здорово прибавили. С «Ростовом» наш соперник играл в июле-августе, когда в команде только-только сменился тренер – вместо албанца Бесника Хаси пришел швейцарец Рене Вайлер. Плюс клуб купил двух сильных игроков. Тогда еще шел процесс притирки, а сейчас «Андерлехт» полностью перестроился, привык к идеям нового специалиста, наладил игровые связи.

Напомним, первый матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча состоится 23 февраля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Андерлехт Ломбертс Николас
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Rostov 61
1487134922
Уже присыкивают
Ответить
paracetamol
1487138639
Все одно, Зенит ему не по зубам.
Ответить
Главные новости
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
4
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
12
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
4
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Все новости
Все новости
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
1
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
2
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:04
Где смотреть матч «Ростов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
11:02
Где смотреть матч ЦСКА – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 15 августа 2026
10:59
Директор ЦСКА прокомментировал трансфер Кисляка в Европу
10:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+