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    Ломбертс: «Андерлехт» здорово прибавил с матчей против «Ростова»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением о предстоящем противостоянии с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. По его словам, на данный момент бельгийский клуб выглядит гораздо сильнее, чем перед началом турнира.

    – Вы смотрели матчи «Андерлехта» и «Ростова» летом прошлого года в предварительном раунде Лиги чемпионов?

    – Да.

    – С тех пор бельгийцы стали сильнее?

    – Они здорово прибавили. С «Ростовом» наш соперник играл в июле-августе, когда в команде только-только сменился тренер – вместо албанца Бесника Хаси пришел швейцарец Рене Вайлер. Плюс клуб купил двух сильных игроков. Тогда еще шел процесс притирки, а сейчас «Андерлехт» полностью перестроился, привык к идеям нового специалиста, наладил игровые связи.

    Напомним, первый матч между «Андерлехтом» и «Зенитом» пройдет 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени. Ответная встреча состоится 23 февраля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2017 22:02
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 15 февраля 2017, 09:03

      Все одно, Зенит ему не по зубам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Rostov 61 15 февраля 2017, 08:02

      Уже присыкивают

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Rostov 61 15 февраля 2017, 08:24

      Ты сам не писай в бот)))

      1
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