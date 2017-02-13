Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «Во время прогулки по Брюсселю мою жену запросто могут изнасиловать»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что однажды мог перейти в «Ювентус», поведал о причинах, по которым не стал игроком «Анжи», а также признался, что Санкт-Петербург является более безопасным городом, чем Брюссель.

    – Самый крутой клуб, в который вас когда-либо приглашали?

    – «Ювентус» пару лет назад, они контактировали с моим агентом. Честно, не знаю, почему тогда не получилось. Но ничего страшного.

    – Правда, что Керимов не взял вас в «Анжи» из-за «слишком белой» внешности. Или этот слух – полнейший бред?

    – Ха, вы серьезно? Меня действительно звали в «Анжи», но в тот момент я хотел остаться в «Зените». Контракт истекал через год, а клуб не предлагал его продлить. «Анжи» появился очень вовремя и, можно сказать, помог мне подписать новое соглашение. Не думаю, что я был бы счастлив в Махачкале так, как в Санкт-Петербурге. Для меня это один из лучших городов мира.

    Много раз бывал в Махачкале, их невозможно сравнивать. Сейчас там стало гораздо лучше, но когда я побывал там впервые, то увидел старые обшарпанные дома. Теперь территория вокруг стадиона абсолютно новая, есть красивые здания, рядом побережье. В Махачкале можно жить, но лично мне было бы там некомфортно. Все-таки проблема терроризма в Дагестане существует, хотя, несомненно, властям за прошедшие годы удалось значительно улучшить ситуацию. В Брюсселе эта проблема тоже есть.

    – В Брюсселе так опасно?

    – Помню аэропорт после террористической атаки, ужасное зрелище. Я ведь был там всего за день до взрывов, примерно в то же время. Это могло случиться со мной, но мне повезло. Сейчас в аэропортах стало гораздо больше полиции и военных. Вы больше не можете попасть в терминал без проверки на сканере. Многие эмигранты в Брюсселе не уважают женщин. Моя жена чувствует себя в большей безопасности в Питере, чем там. Если она захочет погулять одна по Андерлехту или Моленбеку – 80%, что на нее нападут и изнасилуют. Это не нормально.

    В нынешнем сезоне Ломбертс провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку. Ранее сообщалось, что ближайшим летом бельгиец покинет петербургскую команду.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2017 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 13 февраля 2017, 21:45

      За что боролись....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 13 февраля 2017, 20:44

      выходит ,что там из 10 баб ,8 дерут на улице? так вот почему хохлы в европу хотят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 13 февраля 2017, 19:31

      ну сами виноваты .. напускали сброда всякого со своим мультикультурализмом и толерантностью...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      PopCorn963 13 февраля 2017, 17:13

      Враньё! Мало полиции в аэропортах Брюсселя!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 13 февраля 2017, 16:43

      Поскромней бы одевалась жена, и проблем бы не было.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 февраля 2017, 16:41

      Вот вам и толерантность европейская

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 13 февраля 2017, 16:29

      В Питере ей бы за это еще и денег дали(все таки культурная столица)Извини Коля хотел пошутить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 февраля 2017, 16:12

      gfdgdf

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 февраля 2017, 15:57

      Кто написал эту хрень? В интервью этому же СрачТВ, тот же Ломбертс рассказывал, как он уговаривал руководство клуба отпустить его в Европу. Особенно он хотел попасть домой, в Бельгию. Уже перестали следить за тем, что надо врать складно. Одним словом, СРАЧТВ!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 13 февраля 2017, 18:47

      Очень интересно было услышать, Ваше, либеральное мнение... Как то не укладывается в голове, что в святая святых Европы, такое может быть, правда!?)) А может и правда ТВ врёт, перековеркали все слова!?.. Ну тогда прошу-доказательства в студию! Или очередная демагогия?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 13 февраля 2017, 19:03

      Прочитай еще один кусок его интервью, здесь на сайте, опубликовано в 11.17, где он рвется в Бельгию. Или у него раздвоение личности(шизофрения). А по поводу телевидения РФ, то оно точно ВРЕТ, причем постоянно. Ни один уважающий себя человек не станет верить каналам типа ПАРАША ТУДЕЙ и иже с ним. Даже наши депутаты и чиновники не верят. Сужу по тому, что у них там недвижимость, учатся их дети и даже новых детей предпочитают рожать там. Что бы сразу было Европейское. Жалко мне тебя, крепко тебя НТВ контузило, бывает.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > kykyi 13 февраля 2017, 23:00

      Да никто и ничто меня не контузило, тем более нтв, которое я смотрю только во время ЛЧ! Я попросил тебя доказать ложность подачи его высказываний на что ты в очередной раз пустился в демагогию...
      Ну у Вас так всегда и было)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > filosof sparty 15 февраля 2017, 09:50

      Не НТВ так не НТВ, разницы нет, ОРТ, РЕН, 1 канал. Все поют одно и то же. Как на счет выдержки из того же интервью опубликованного в 11.17, где он просит отпустить его руководство Зенита и желательно домой в Бельгию. Они с женой или сошли с ума или свистит Срач тв, второе более вероятно. Ну и вот цифры ООН по количеству убийств на 100 тыс населения. Бельгия-1, 7. Россия =10.2. Ну и где безопасней?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mazahir 13 февраля 2017, 15:56

      "В нынешнем сезоне Ломбертс провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями"
      Вот мне интересно,что для наших спортивных писак значит "результативные действия" для защитника?!
      А вы как думаете?

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +275

      BrezAndr > mazahir 13 февраля 2017, 16:41

      Автогол)

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > BrezAndr 13 февраля 2017, 18:48

      Аххаха))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11