Ломбертс: «Во время прогулки по Брюсселю мою жену запросто могут изнасиловать»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что однажды мог перейти в «Ювентус», поведал о причинах, по которым не стал игроком «Анжи», а также признался, что Санкт-Петербург является более безопасным городом, чем Брюссель.

– Самый крутой клуб, в который вас когда-либо приглашали?

– «Ювентус» пару лет назад, они контактировали с моим агентом. Честно, не знаю, почему тогда не получилось. Но ничего страшного.

– Правда, что Керимов не взял вас в «Анжи» из-за «слишком белой» внешности. Или этот слух – полнейший бред?

– Ха, вы серьезно? Меня действительно звали в «Анжи», но в тот момент я хотел остаться в «Зените». Контракт истекал через год, а клуб не предлагал его продлить. «Анжи» появился очень вовремя и, можно сказать, помог мне подписать новое соглашение. Не думаю, что я был бы счастлив в Махачкале так, как в Санкт-Петербурге. Для меня это один из лучших городов мира.

Много раз бывал в Махачкале, их невозможно сравнивать. Сейчас там стало гораздо лучше, но когда я побывал там впервые, то увидел старые обшарпанные дома. Теперь территория вокруг стадиона абсолютно новая, есть красивые здания, рядом побережье. В Махачкале можно жить, но лично мне было бы там некомфортно. Все-таки проблема терроризма в Дагестане существует, хотя, несомненно, властям за прошедшие годы удалось значительно улучшить ситуацию. В Брюсселе эта проблема тоже есть.

– В Брюсселе так опасно?

– Помню аэропорт после террористической атаки, ужасное зрелище. Я ведь был там всего за день до взрывов, примерно в то же время. Это могло случиться со мной, но мне повезло. Сейчас в аэропортах стало гораздо больше полиции и военных. Вы больше не можете попасть в терминал без проверки на сканере. Многие эмигранты в Брюсселе не уважают женщин. Моя жена чувствует себя в большей безопасности в Питере, чем там. Если она захочет погулять одна по Андерлехту или Моленбеку – 80%, что на нее нападут и изнасилуют. Это не нормально.

В нынешнем сезоне Ломбертс провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку. Ранее сообщалось, что ближайшим летом бельгиец покинет петербургскую команду.