Ломбертс: «Мой переход в «Бешикташ» прошлым летом сорвался из-за агентов»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были минувшим летом. Также бельгиец подчеркнул, что из-за агентов сорвался его переход в «Бешикташ».

«Прошлым летом я был близок к переходу в «Бешикташ», были варианты с «Андерлехтом» и «Остенде». Это небольшая команда, но еe президент Марк Кукер – хороший человек. Он миллионер, раньше работал в фармацевтической сфере, но недавно продал компанию американцам и теперь занимается футболом. Команда уже дошла до полуфинала Кубка, занимает 3-4 места в чемпионате. Кукер хочет сделать «Остенде» чемпионом Бельгии, чтобы играть в еврокубках.

Еще ходили слухи об Англии, также интересовался турецкий «Галатасарай». Многие клубы были готовы меня подписать. Агент говорил: «Нико, у тебя появилось столько представителей, все они несут откровенную чушь, пытаются тебя увести». Ко мне обращались напрямую, а когда я отправлял их к агенту, они отказывались. Отвечал им: «Ребята, если вы не хотите работать честно, то я не буду в этом участвовать».

Благодаря ФИФА агентам больше не нужна лицензия, сейчас этот бизнес как джунгли. Многие клубы работают только с определенными агентами, а если ты не работаешь с ними, то не попадешь в команду. Творится настоящий бардак. Это мир больших денег, здесь много и хороших парней, и плохих. Думаю, во многом поэтому не получилось перейти в «Бешикташ», – сказал Ломбертс.

В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 12-ти матчах.