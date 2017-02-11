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    Клопп: «Мы заслужили эту победу. Воскресенье будет идеальным»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда заслужила победу над «Тоттенхэмом» в рамках 25-го игрового дня английской Премьер-лиги.

    «Тяжело, когда тебе не удается играть на своем уровне и добиваться соответствующих результатов. Это чувство актуально даже после побед. Но завтрашнее воскресенье будет идеальным. Мы сыграли фантастически. Темп был очень высок с обеих сторон, но мы действовали более интенсивно.

    Нам удалось создать сопернику проблемы. Мы отлично начали первый тайм, связь между линиями была отличной. Во второй половине мы прибавили в защите. В общем и целом, это был отличный матч, и мы полностью заслужили победу. Если мы способны играть на таком уровне, значит, мы действительно сильны. Такую игру надо показывать каждые выходные», — уверен немец.

    Таким образом, «Ливерпуль» прервал серию из пяти матчей без побед.

    Источник: BBC

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    11.02.2017 23:21
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 12 февраля 2017, 05:33

      Мане принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом». Клопп: «Мы заслужили... Мы пахали..."

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Wagarti 12 февраля 2017, 00:27

      Фак офф, предатель!

      -1
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