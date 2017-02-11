Клопп: «Мы заслужили эту победу. Воскресенье будет идеальным»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его команда заслужила победу над «Тоттенхэмом» в рамках 25-го игрового дня английской Премьер-лиги.

«Тяжело, когда тебе не удается играть на своем уровне и добиваться соответствующих результатов. Это чувство актуально даже после побед. Но завтрашнее воскресенье будет идеальным. Мы сыграли фантастически. Темп был очень высок с обеих сторон, но мы действовали более интенсивно.

Нам удалось создать сопернику проблемы. Мы отлично начали первый тайм, связь между линиями была отличной. Во второй половине мы прибавили в защите. В общем и целом, это был отличный матч, и мы полностью заслужили победу. Если мы способны играть на таком уровне, значит, мы действительно сильны. Такую игру надо показывать каждые выходные», — уверен немец.

Таким образом, «Ливерпуль» прервал серию из пяти матчей без побед.