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    Тухель: «Дармштадт» заслужил победу, они выложились практически на 100 процентов»

    Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал выездное поражение от аутсайдера чемпионата Германии «Дармштадта» в матче 20-го тура (1:2).

    «Дармштадт» заслужил победу. Мы выглядели ниже своего уровня, а соперник сыграл на пределе возможностей. В футболе выигрывает команда, а не потенциал, поэтому в нашем поражении нет ничего удивительного. «Дармштадт» выложился практически на 100 процентов, поэтому их победа закономерна», — считает немец.

    После 20-ти игр Бундеслиги дортмундцы набрали 34 очков и занимают четвертое место.

    14-го февраля «Боруссия» сыграет на выезде против «Бенфики» в рамках первого матча 1/8-й финала Лиги Европы.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    11.02.2017 21:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 12 февраля 2017, 01:48

      Нельзя так, хермайор!

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