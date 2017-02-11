Тухель: «Дармштадт» заслужил победу, они выложились практически на 100 процентов»

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал выездное поражение от аутсайдера чемпионата Германии «Дармштадта» в матче 20-го тура (1:2).

«Дармштадт» заслужил победу. Мы выглядели ниже своего уровня, а соперник сыграл на пределе возможностей. В футболе выигрывает команда, а не потенциал, поэтому в нашем поражении нет ничего удивительного. «Дармштадт» выложился практически на 100 процентов, поэтому их победа закономерна», — считает немец.

После 20-ти игр Бундеслиги дортмундцы набрали 34 очков и занимают четвертое место.

14-го февраля «Боруссия» сыграет на выезде против «Бенфики» в рамках первого матча 1/8-й финала Лиги Европы.