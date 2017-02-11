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    Депутат Госдумы: «Если бы Капелло не обделался в Бразилии, то до сих пор бы работал в сборной России»

    Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, который заявил, что в 2013 году имел предложение от «ПСЖ», однако предпочел продолжить работу с российской командой. По словам итальянского специалиста, это решение можно назвать ошибкой с его стороны.

    «Капелло может говорить все что угодно, мы не в состоянии запретить ему высказывать свое мнение. Но о работе тренера судят по результату. Господин Капелло его не дал. Игра сборной с каждым матчем становилась все хуже, поэтому было принято вполне правильное решение расторгнуть с ним контракт.

    Итальянцу были выплачены необходимые по договору между ним и РФС штрафные санкции, и мы расстались. Жестоко, не жестоко… Если бы Капелло поставил хорошую игру, давал результат и не обделался на чемпионате мира в Бразилии, то думаю, что он до сих пор бы был в сборной. Думаю, что этот специалист находится в десятке лучших тренеров мира, однако почему у него не получилось именно со сборной России, наверное, лучше ответит только сам Капелло.

    Болельщики хотят побед, РФС – результата. Если тренер не дает результат, с ним расстаются. Финансовую тему я опускаю, потому что об этой сумме договаривались изначально, когда подписывали контракт. Тогда еще не понимали, что получится у Капелло, и подписали итальянца за большие деньги. Конечно, они были не малыми. За такие суммы мы хотели видеть игру, но это уже история», — сказал Лебедев.

    Напомним, что Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат мира в Бразилию, где не сумела преодолеть групповой этап.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.02.2017 12:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14

      4ekyIIIka 13 февраля 2017, 02:01

      Ура!

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 11 февраля 2017, 17:12

      думаю что итальянский стиль игры не подходит для русского менталитета, нам нужно что-то более залихватское, атакующее, импульсивное, а не стоять весь матч в обороне совершая точечные атакующие выпады.

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real > aguila_real 11 февраля 2017, 17:14

      к тому же для такого стиля нужен высокий профессионализм которого нашим футболистам недоставало + форвард-убийца, способный одним движением решить исход матча (типо Индзаги)

      2
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 11 февраля 2017, 16:44

      Чего он сам дабился? Папа Жирик взял сыночка Игоря за ручку посадил в Думу, вот он и возомнил себя "великим депутатом". Беда нашего футбола состоит в том, что около футбольные людишки запраляют им.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 11 февраля 2017, 15:17

      ну вот наконец и выяснили причину))))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 14:16

      Тут все обделались и игроки и тренер,про руководство вообще слов нет.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 11 февраля 2017, 14:00

      Если наша Гос Дура будет тренировать сборную,Бразилия будет в ж..пе! Забыл добавить- ЗА СВОЙ СЧЁТ! Они же такие патриоты!!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 13:32

      Усманов выплатил неустойку за контракт Капелло, а В. Мудко за подписание такого
      контракта должен выплатить эту неустойку из своего кармана, а он, наоборот, эту
      сумму положил себе в карман и помалкивает.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 февраля 2017, 13:29

      Точно Капелло-это очередной дыркозатыкатель, а гнилая система РФС здесь ни при чем?

      6
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 11 февраля 2017, 13:26

      с такими отступными - грех Капелле жаловаться

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 февраля 2017, 13:20

      А сколько времени потеряли пока сборная деградировала...

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