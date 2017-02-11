Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Госдумы: «Если бы Капелло не обделался в Бразилии, то до сих пор бы работал в сборной России»

Депутат Госдумы: «Если бы Капелло не обделался в Бразилии, то до сих пор бы работал в сборной России»

11 февраля 2017, 12:45
16

Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, который заявил, что в 2013 году имел предложение от «ПСЖ», однако предпочел продолжить работу с российской командой. По словам итальянского специалиста, это решение можно назвать ошибкой с его стороны.

«Капелло может говорить все что угодно, мы не в состоянии запретить ему высказывать свое мнение. Но о работе тренера судят по результату. Господин Капелло его не дал. Игра сборной с каждым матчем становилась все хуже, поэтому было принято вполне правильное решение расторгнуть с ним контракт.

Итальянцу были выплачены необходимые по договору между ним и РФС штрафные санкции, и мы расстались. Жестоко, не жестоко… Если бы Капелло поставил хорошую игру, давал результат и не обделался на чемпионате мира в Бразилии, то думаю, что он до сих пор бы был в сборной. Думаю, что этот специалист находится в десятке лучших тренеров мира, однако почему у него не получилось именно со сборной России, наверное, лучше ответит только сам Капелло.

Болельщики хотят побед, РФС – результата. Если тренер не дает результат, с ним расстаются. Финансовую тему я опускаю, потому что об этой сумме договаривались изначально, когда подписывали контракт. Тогда еще не понимали, что получится у Капелло, и подписали итальянца за большие деньги. Конечно, они были не малыми. За такие суммы мы хотели видеть игру, но это уже история», — сказал Лебедев.

Напомним, что Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат мира в Бразилию, где не сумела преодолеть групповой этап.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Капелло Фабио
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1486806900
причем здесь Капелло!? это давно уже весь РФС и футбол в целом обделался по уши, а Слуцкий на Евро разве не обделался? тогда причем здесь Капелло?итальяшка в полном шоколаде с мешком бабла
Ответить
STAFOR13
1486807307
нашей сборной даже Гвардиола и Моуриньо вместе непомогут, тут дело в другом, нужно развивать футбол, а то уже ниже сборной Панамы опустились...
Ответить
polt
1486808451
А сколько времени потеряли пока сборная деградировала...
Ответить
RedWhiteFans2
1486808971
Точно Капелло-это очередной дыркозатыкатель, а гнилая система РФС здесь ни при чем?
Ответить
vladimir-7
1486809142
Усманов выплатил неустойку за контракт Капелло, а В. Мудко за подписание такого контракта должен выплатить эту неустойку из своего кармана, а он, наоборот, эту сумму положил себе в карман и помалкивает.
Ответить
АЛЕКС 58
1486810837
Если наша Гос Дура будет тренировать сборную,Бразилия будет в ж..пе! Забыл добавить- ЗА СВОЙ СЧЁТ! Они же такие патриоты!!!
Ответить
dimid
1486815446
ну вот наконец и выяснили причину))))
Ответить
prtcs
1486820664
Чего он сам дабился? Папа Жирик взял сыночка Игоря за ручку посадил в Думу, вот он и возомнил себя "великим депутатом". Беда нашего футбола состоит в том, что около футбольные людишки запраляют им.
Ответить
aguila_real
1486822337
думаю что итальянский стиль игры не подходит для русского менталитета, нам нужно что-то более залихватское, атакующее, импульсивное, а не стоять весь матч в обороне совершая точечные атакующие выпады.
Ответить
4ekyIIIka
1486940464
Ура!
Ответить
Главные новости
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
5
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
1
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
10
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
16
Все новости
Все новости
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
1
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
16:17
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
2
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
2
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
13:43
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
13:29
16
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
13:09
1
Определен лучший футболист России
12:49
3
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Радимов предрек московскому клубу РПЛ борьбу за выживание
11:30
3
Дзюба везде забанил комментатора «Матч ТВ»
11:14
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+