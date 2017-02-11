Депутат Госдумы: «Если бы Капелло не обделался в Бразилии, то до сих пор бы работал в сборной России»

Депутат Госдумы РФ и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев прокомментировал слова бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, который заявил, что в 2013 году имел предложение от «ПСЖ», однако предпочел продолжить работу с российской командой. По словам итальянского специалиста, это решение можно назвать ошибкой с его стороны.

«Капелло может говорить все что угодно, мы не в состоянии запретить ему высказывать свое мнение. Но о работе тренера судят по результату. Господин Капелло его не дал. Игра сборной с каждым матчем становилась все хуже, поэтому было принято вполне правильное решение расторгнуть с ним контракт.

Итальянцу были выплачены необходимые по договору между ним и РФС штрафные санкции, и мы расстались. Жестоко, не жестоко… Если бы Капелло поставил хорошую игру, давал результат и не обделался на чемпионате мира в Бразилии, то думаю, что он до сих пор бы был в сборной. Думаю, что этот специалист находится в десятке лучших тренеров мира, однако почему у него не получилось именно со сборной России, наверное, лучше ответит только сам Капелло.

Болельщики хотят побед, РФС – результата. Если тренер не дает результат, с ним расстаются. Финансовую тему я опускаю, потому что об этой сумме договаривались изначально, когда подписывали контракт. Тогда еще не понимали, что получится у Капелло, и подписали итальянца за большие деньги. Конечно, они были не малыми. За такие суммы мы хотели видеть игру, но это уже история», — сказал Лебедев.

Напомним, что Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда пробилась на чемпионат мира в Бразилию, где не сумела преодолеть групповой этап.