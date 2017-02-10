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    Клопп на пресс-конференции подшутил над журналистом

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел пресс-конференцию перед матчем 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Во время ее проведения немецкий специалист отвлекся на пищащий диктофон, в шутку заявив, что его команда, в отличие от записывающего устройства, еще не разрядилась.

    Отметим, что безвыигрышная серия красных в АПЛ составляет пять матчей. На данный момент подопечные Клоппа занимают в турнирной таблице пятое место, имея в активе 46 очков.

    Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдет завтра на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 20:30 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.02.2017 19:01
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +191

      bafor 10 февраля 2017, 20:14

      На русский бы перевод)

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