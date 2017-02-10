Клопп на пресс-конференции подшутил над журналистом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провел пресс-конференцию перед матчем 25-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Во время ее проведения немецкий специалист отвлекся на пищащий диктофон, в шутку заявив, что его команда, в отличие от записывающего устройства, еще не разрядилась.

Отметим, что безвыигрышная серия красных в АПЛ составляет пять матчей. На данный момент подопечные Клоппа занимают в турнирной таблице пятое место, имея в активе 46 очков.

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» пройдет завтра на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 20:30 по московскому времени.